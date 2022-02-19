«Кусачее» ЖКХ и другие проблемы: почему петербургские пенсионеры приходят за помощью в «Добродомик»

«Добродомик» объявил об открытии второго кафе с с бесплатными обедами для пенсионеров в Северной столице. Учитывая, что Петербург — это город пожилых людей, часть из которых нуждается в помощи волонтеров и благотворителей, новость хорошая. Однако за ней скрывается проблема, о которой не принято говорить. Как получилось так, что, несмотря на солидные региональные коэффициенты и надбавки, пожилые петербуржцы не могут себе позволить нормальный продуктовый набор? В беседе с ФАН ситуацию прокомментировала заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко.

Социальный проект «Добродомик», основанный Александрой Синяк, не для бездомных, поясняет Ветренко. Он вырос из одного случая обращения пожилого человека, которому не хватало денег на простой обед. И проект направлен именно на таких людей.

«Да, у них есть квартиры, им выплачивается пенсия, но большую часть этой пенсии съедают коммунальные платежи, и выкроить деньги на нормальный продуктовый набор у этих людей не получается. Поэтому обеды Александры Синяк стали для них большим подспорьем», — сказала Ветренко.

Ежемесячно «Добродомик» кормит бесплатными обедами около четырех-пяти тысяч пожилых петербуржцев. Новая столовая на Васильевском острове откроется в конце марта. Планируется, что она будет обслуживать то же количество человек, что и первое заведение. Однако одними бесплатными обедами благотворители не ограничились.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Учитывая нужды людей, проект развивается. Сейчас «Добродомик» открыл кабинеты психологической помощи, куда пожилые люди могут прийти просто рассказать о своих проблемах и переживаниях. На будущее запланировано создание пансионата для пожилых людей, которые действительно потеряли жилье или хотят пожить именно в пансионате, чтобы пообщаться с другими людьми. На попечении «Добродомика» уже есть несколько таких человек, но они пока размещены в обычных пансионатах в пригородах Санкт-Петербурга за счет предпринимателей. Кстати, в пандемию «Добродомик» трудоустроил нескольких инвалидов-колясочников в свой колл-центр операторами. Из одного обеда пожилого человека это выросло в целую систему точечной поддержки пожилых людей», — рассказала собеседница ФАН.

При этом без оглядки на факты говорить, что петербургские пенсионеры еще не в самом плохом положении в сравнении с регионами, не приходится. Как объяснила Ветренко, в городе на Неве, действительно, пенсии выше, чем в регионах, но цены на ЖКХ кусаются, а продукты стоят дороже. Поэтому никакого выигрыша от статуса Северной столицы нет.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Есть с чем сравнить. «Добродомик» открыт еще в двух городах: Новосибирске и Челябинске. В этих регионах пенсии еще ниже — по 8 тысяч рублей. В Петербурге с учетом регионального коэффициента и различных доплат — существенно больше. Но в Северной столице гораздо дороже потребительская корзина, а также различные услуги. Плюс две трети от пенсии «съедают» коммунальные платежи», — пояснила она.

Проблема серьезная, особенно если учесть, что Санкт-Петербург — это город пожилых людей. Как сказала Ветренко, согласно статистике Петростата по составу населения, категория людей возраста 60+ составляет выше 32% — это больше, чем количество молодежи. В целом, по ее мнению, необходимо конкретное исследование, какой процент пожилых петербуржцев находятся в столь затруднительном положении, что не могут позволить себе нормальный продуктовый набор.

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