Стали известны слова Валиевой к тренеру после оглашения оценок произвольной программы ОИ

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева эмоционально обратилась к тренеру Этери Тутберидзе во время объявления результатов после проката произвольной программы на зимних Играх — 2022 в Пекине.

Валиева оказалась на четвертом месте после неудачного выступления в индивидуальных соревнованиях. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что если 15-летняя спортсменка займет призовое место, то церемония награждения будет отменена. Такое решение было принято на фоне допинговых разбирательств по делу фигуристки.

«Зато теперь церемонию не отменят», — эмоционально заявила Валиева своему тренеру Тутберидзе.

Спортсменка расплакалась во время объявления результатов произвольной программы на ОИ. Изначально Валиева лидировала после короткой программы, но позже она уступила призовые места другим участницам соревнований. Золото досталось Анне Щербаковой, а серебро завоевала Александра Трусова. Японка Каори Сакамото оказалась на третьем месте.