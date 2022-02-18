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Lada Niva из лимитированного тиража продается в Сочи за 2,5 млн рублей

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 15:03
Экономика
Lada Niva из лимитированного тиража продается в Сочи за 2,5 млн рублей
flickr.com  /  @peterolthof

Сочи, 18 февраля. Российский внедорожник 2017 года выпуска Lada Niva был выставлен на продажу в Сочи за 2,5 млн рублей, сообщают «Известия».

Машина была произведена в составе лимитированной партии тиражом 1977 единиц к 40-летнему юбилею марки. На шильдике в салоне можно увидеть серийный номер 1977. Это говорит о том, что данный экземпляр был последним в том юбилейном выпуске.

Такая Lada Niva отличается от своих аналогов цветом колесных дисков, идентичным окраске кузова, накладками порогов из нержавейки и кожаными сидениями. Автомобиль имеет пятиступенчатую механическую коробку передач и 1,7 литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л. с.

Подержанные машины на российском рынке за год подорожали на 60%. Средняя стоимость авто с пробегом сейчас составляет 639,8 тысячи рублей.

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