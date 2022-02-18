Госдеп США осудил Болсонару за слова о «солидарности с Россией»

Вашингтон, 18 февраля. Власти США раскритиковали принятие президентом Бразилии Жаиром Болсонару декларации солидарности с Россией в ходе визита в Москву на фоне напряженности на украинской границе. Об этом сообщает Государственный департамент Соединенных Штатов.

«Глава Бразилии не мог выбрать худший момент для декларации солидарности России», — заявили американские власти.

Госдепартамент США подчеркнул, что данное решение «подрывает международные дипломатические усилия, направленные на предотвращение стратегических и гуманитарных катастроф, а также призывы Бразилии к мирному разрешению кризиса на Украине». Американские власти прибегли к необычно резкой критике правительства южноамериканского государства, с которым они поддерживают дружеские связи.

Жаир Болсонару являлся важным идеологическим союзником Дональда Трампа, однако отношения между государствами существенно охладели после прихода к власти Джо Байдена из-за разногласий по климатической политике и другим вопросам.

В ходе визита в Москву Болсонару выразил солидарность с РФ.

«Мы заявляем о своей солидарности со всеми странами, стремящимися к миру во всем мире», — позже добавил президент Бразилии в совместном заявлении с Владимиром Путиным.

Болсонару отметил о сотрудничестве с Россией на ключевых международных форумах, включая БРИКС, G20 и ООН, где они «защищают суверенитет государств и содействуют уважению международного права и Устава ООН».

Визит Болсонару в США

Федеральное агентство новостей /

15 февраля Жаир Болсонару прибыл в Москву с официальным трехдневным визитом для проведения переговоров с Владимиром Путиным о расширении взаимодействия между странами. Главы государств обсудили сотрудничество в области торговли, сельского хозяйства, энергетики, космоса, таможенного регулирования, здравоохранения, развития новых технологий, культурной сфере и защиты окружающей среды.

Федеральное агентство новостей /

Ранее стало известно, что в Вашингтоне попытались добиться отмены или переноса визита Болсонару в Москву. По словам источников, близких к правительству, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франсой госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность тем, что встреча с Путиным может быть воспринята международным сообществом как знак того, что Болсонару «принимает сторону в конфликте» или выступает против вступления Украины в НАТО.

В ответ вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моуран отметил, что страна не принимает участие в украинском конфликте, и ее позиция по этому вопросу заключается в мирном разрешении проблемы.

17 февраля Болсонару отправился в Венгрию на встречу с Виктором Орбаном.