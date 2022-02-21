«ФАН повсюду»: почему Франция выводит войска из Мали

На прошлой неделе, 17 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Елисейском дворце заявил, что Париж больше не будет сотрудничать с Бамако в сфере безопасности и выводит войска из Мали. Вместе с Пятой республикой территорию африканской страны покинут участники операции «Такуба» и военный контингент Канады.
О причинах вывода французских войск, вариантах передислокации и дальнейшего развития событий в регионе рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Пятая республика».
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В выпуске:
Сколько времени займет вывод войск из Мали и есть ли вероятность того, что Макрон изменит решение?
Причины сворачивая миротворческой миссии.
Как изменилась ситуация с терроризмом в регионе?
Что думает французская общественность о присутствии республиканских войск в Сахаро-Сахельском регионе?
В какие страны будет передислоцирован французский контингент и зачем?
Может ли Франция организовать транспортную блокаду Мали?
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