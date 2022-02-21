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«ФАН повсюду»: почему Франция выводит войска из Мали

Весь мир
«ФАН повсюду»: почему Франция выводит войска из Мали
Global Look Press, flickr.com CC BY 2.0  /  Hannibal Hanschke, Alexis Sciard, Emilio Labrador, Jeanne Menjoulet

На прошлой неделе, 17 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Елисейском дворце заявил, что Париж больше не будет сотрудничать с Бамако в сфере безопасности и выводит войска из Мали. Вместе с Пятой республикой территорию африканской страны покинут участники операции «Такуба» и военный контингент Канады.

О причинах вывода французских войск, вариантах передислокации и дальнейшего развития событий в регионе рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Пятая республика».

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Сколько времени займет вывод войск из Мали и есть ли вероятность того, что Макрон изменит решение?

Причины сворачивая миротворческой миссии.

Как изменилась ситуация с терроризмом в регионе?

Что думает французская общественность о присутствии республиканских войск в Сахаро-Сахельском регионе?

В какие страны будет передислоцирован французский контингент и зачем?

Может ли Франция организовать транспортную блокаду Мали?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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франция мали подкаст пятая республика
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