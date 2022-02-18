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Баранец предсказал позорный провал Блинкена в Совбезе ООН из-за одной ошибки по Донбассу

Политика
Баранец предсказал позорный провал Блинкена в Совбезе ООН из-за одной ошибки по Донбассу
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 18 февраля. Одна ошибка Вашингтона в подходе к происходящему в Донбассе выставит главу Госдепа США полным глупцом перед всем мировым сообществом на заседании Совбеза ООН.

С таким прогнозом в эфире канала «Соловьев LIVE» выступил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя недавнее выступление Энтони Блинкена на заседании Совета безопасности ООН, посвященном угрозе эскалации в Донбассе.

Как известно, глава Госдепа выдал традиционную и шаблонную донельзя антироссийскую речь, обкатывая заезженную уже тему вторжения на Украину. Чтобы придать остроты своим тезисам Блинкен ввернул историю с применением химического оружия, которое якобы и станет главной провокацией. Совсем недавно об угрозе подобной атаки со стороны ВСУ и американских наемников сообщала разведка ДНР. То есть США после разоблачения решили не отказываться от своего преступного плана и просто пытаются заранее переложить вину за все, что может произойти, на Россию.

Виктор Баранец жестко отчитал главного американского дипломата, отметив, что Вашингтон во всей этой истории подводит то ли незнание реальной обстановки на линии разграничения, то ли вера в то, что США смогут обмануть кого угодно, какую бы чушь они не пытались «продать миру». Эксперт подчеркнул, что Блинкен мог бы обезопасить себя от позорного провала, который его ждет, когда в Совбезе ООН его разделают Россия и скорее всего Китай. Глава Госдепа мог бы хоть парой слов обмолвиться об огромной группировке ВСУ, стянутой Киевом к линии разграничения, но он слишком сильно верит в свою же ложь. Поэтому об этом миру расскажет Сергей Лавров, жестко поставив на место и своего американского коллегу, и его начальников в Белом доме.

Баранец предсказал позорный провал Блинкена в Совбезе ООН из-за одной ошибки по Донбассу
ПолитРоссия /

«Слушал я его и понял, что мы никогда не договоримся с США. Дело в том, что в этой речи Блинкена есть некая сказка, в которую они сами верят и пытаются внедрить в сознание всего человечества. Но они же изначально допускают глупую ошибку, которая приведет того же Блинкена к позорному провалу в ООН, когда за него возьмется Россия. Почему они так уверены, что никто не видит многотысячную группировку ВСУ в Донбассе? Наши дипломаты спросят Блинкена об этом и ему придется позорно удалиться. Вот посмотри Блинкен, если ты не хочешь быть на Совбезе ООН таким себе одноглазым идиотом, ты скажи всем, что с украинской стороны собралась группировка в 150 тысяч солдат, сотни танков и артиллерийских орудий. Ты не сказал, так мы скажем, и ты уже никак не выкрутишься», — призвал США к голосу разума Виктор Баранец.

Эксперт выразил недоумение по поводу глупости американских дипломатов. Они же должны понимать, что их поймают на топорной лжи и раскроют эту ложь перед всем миром. Сам миф о какой-то там агрессии против Украины выглядел бы немного правдоподобнее, если бы американцы хоть вскользь упоминали и о манипуляциях Киева. Но нет, США настолько уверены в своей убедительности и безгрешности, что с завидным упрямством роют себе яму, сдавая последние позиции в противостоянии с Россией в ООН.

Ранее представитель ЛНР в переговорах по Донбассу Родион Мирошник раскусил хитрость Киева с необычными обстрелами ЛДНР.

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