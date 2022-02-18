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Путин пошутил о ПЦР-тесте Лукашенко перед началом встречи в Москве

Политика
Путин пошутил о ПЦР-тесте Лукашенко перед началом встречи в Москве

Москва, 18 февраля. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали встречу в Москве.

Перед переговорами Лукашенко сдал ПЦР-тест на коронавирус, поэтому российскому лидеру пришлось немного подождать. Когда белорусский президент прошел необходимую процедуру, Путин встретил его и начал общение со злободневной шутки.

«ОтПЦРились?» — спросил Путин Лукашенко.

Судя по всему, президенту Белоруссии тонкий юмор российского коллеги понравился. В ответ он обнял друга и долго жал ему руку, позируя на камеру.

В ходе переговоров лидеры планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе, совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную проблематику.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился предположениями о возможной пресс-конференции по итогам переговоров Путина и Лукашенко. По его словам, это рабочий визит. После того как лидеры проведут встречу, они решат, будут ли делать заявления для представителей прессы.

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путин лукашенко переговоры
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