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Центробанк повысил официальный курс доллара до 75,76 рубля

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 14:54
Экономика
Центробанк повысил официальный курс доллара до 75,76 рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 февраля. Банк России повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 19–21 февраля. Он поднялся на 0,92 копейки и составил 75,76 рубля.

Курс евро также вырос, прибавив 1,81 копейки и достигнув 86,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины теперь равняется 80,44 рубля.

В целом российская валюта пытается закрепиться в районе 72,5–75,5 рубля за доллар, однако геополитические новости могут все изменить, объясняют аналитики. Участники рынка ждут прежде всего ответа РФ на предоставленные документы по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО, а также разрешения ситуации вокруг Украины.

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