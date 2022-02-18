Регионы России на уходящей неделе создавали инновационные продукты и новые производства

Москва,18 февраля. Авторитетные аналитики популярного издания «Капитал страны» предоставили традиционный обзор значимых событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за минувшую неделю — с 11 по 18 февраля 2022 года.

В Нижегородской области было запущено производство специализированного автотранспорта для медиков и полиции. Речь идет о выпуске медицинских карет скорой помощи классов А, В и С, транспортных средств на базе легковых машин и микроавтобусов для структур МВД, а также автомобилей, оснащенных специальным оборудованием для людей с ограниченными возможностями.

На «Петрозаводскмаше» в Карелии заработала обновленная дробеструйная камера, оснащенная надежными компрессорами большой мощности, современным светодиодным освещением, системами рекуперации дроби и вентиляции. Теперь можно выполнять работы на изделиях диаметром до 6,5 метров, длиной до 16 метров и массой до 200 тонн.

Строительство основного производственного комплекса завершил Свердловский завод по изготовлению железнодорожных колес. Мощность нового производства составит 200 тысяч колес в год с перспективой увеличения до 300 тысяч. Инвестиции в строительство составили около 16 миллиардов рублей.

Новый деревообрабатывающий цех по распиловке тонкомерного сырья введен в эксплуатацию в Красноярском крае. Он будет выпускать доски, брус и другие пиломатериалы, изготовленные из тонких бревен. Раньше подобную древесину не отправляли на переработку, теперь распиловка тонкомерного сырья позволит увеличить выпуск пиломатериалов на 15%.

Новый малярно-сборочный цех и склад готовой продукции появились в Тверской области. Благодаря этому расширилась линейка производимых медицинской мебели, торгового и серверного оборудования, продукции для нужд машиностроительных предприятий.

В Ярославской области займутся строительством инновационных катеров из листов специального прочного и плавучего полиэтилена, не подверженного коррозии, воздействию растворов соли и щелочи. Катера подойдут и рыбакам, и охотникам, и оперативным службам. В перспективе планируется выпускать до 10 судов в месяц.

В Мордовии молодые ученые создали рециркуляторы воздуха для транспорта. Они представляют собой обеззараживатели воздуха, которые можно устанавливать на любой транспорт, включая и кареты скорой медицинской помощи. Изделия пользуются спросом не только в России, но в Белоруссии, Казахстане и Перу.

Белгородским ученым удалось выявить ген филаггрина (FLG), провоцирующий развитие экземы. Его обнаружение позволит ученым прогнозировать генетическую предрасположенность к экземе, чтобы избежать серьезных последствий при возникновении болезни.

В Курской области ввели в эксплуатацию автоматизированную линию по производству лаваша. Внутри печи длиной семь метров размещены несколько температурных зон с индивидуальной настройкой. Время выпечки можно менять в зависимости от рецепта, что расширяет ассортимент лаваша различной формы, размеров, рецептуры и любого цвета.

Новый оптово-распределительный центр на базе крупнейшего в республике овощехранилища открылся в Якутии. На площади более 4,4 тысяч квадратных метров разместились холодильные камеры под фрукты и овощи на 75 тонн, картофелехранилище на 3 тысячи тонн, камера для хранения лука на 140 тонн, камеры для хранения скоропортящихся продуктов. В Центре будут храниться социально-значимые товары для арктических районов республики.

Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений российских регионов, который подготовили авторитетные эксперты популярного издания «Капитал страны». В материале были представлены самые примечательные события в сфере народного хозяйства за неделю — с 4 по 11 февраля 2022 года.