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Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству золотых медалей на зимних ОИ

Олимпийские игры 2022
Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству золотых медалей на зимних ОИ
twitter.com  /  @Beijing2022

Пекин, 18 февраля. Представители Норвегии обновили рекорд по количеству завоеванных золотых медалей за всю историю проведения зимних Олимпиад.

Скандинавы выиграли 15 золотых наград, что является рекордом Олимпийских игр за всю историю. Наибольший вклад в успех сборной Норвегии внесли представители лыж. У спортсменов впереди еще два дня соревнований. За это время норвежцы могут выиграть еще несколько золотых медалей.

Сборная России, на данный момент, идет на общем девятом месте в неофициальном командном зачете. В активе атлетов, представляющих Олимпийский комитет России, пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Россия уважает позицию главы МОК, но не категорически не согласна с ней, отметил Песков.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству золотых медалей на зимних ОИ
спорт рекорд олимпиада сборная норвегии
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