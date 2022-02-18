Финансист Лашко объяснил изменение структуры вложений россиян

Москва, 18 февраля. Повышение Центробанком РФ ключевой ставки привлекает инвесторов. Средства постепенно утекают из сектора недвижимости, рассказал финансовый эксперт Алексей Лашко в беседе с «Известиями».

Руководитель ГК «Содействие» подчеркнул, что покупка жилья стала слишком недоступной для граждан, а банковские вклады, напротив, стали более доходными. Это изменение стимулов может существенно изменить предпочтения инвесторов, из-за чего структура вложений постепенно изменится. Данный процесс уже начался.

«По ощущениям, ключевая ставка ЦБ будет расти, соответственно, вклады будут повышаться, банки будут подтягивать фондирование под рыночную ставку, активные операции у банков будут расти, увеличится стоимость кредитов, так как свою маржу они будут держать», — отметил Лашко.

Вложения в коммерческую недвижимость по итогам прошлого года достигли рекордного для России показателя в 390 миллиарда рублей.