Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 15:20
15:20
Весь мир
Сомалийцы осудили полицейских за пытки освещавших атаку «Аш-Шабаб» журналистов
15:20
Весь мир
Ниже среднего: журналисты ЦАР дали оценку итогам работы главы миссии ООН
15:19
Общество
Скончалась экс-министр здравоохранения Карелии Надежда Державина
15:17
Экономика
«Новатэк» назвал условие запуска поставок газа на Камчатку
15:16
Политика
«Присягнувший Майдану русофоб-нацист»: политолог Кот составил портрет «успешного украинца»
15:13
Армия
Капитан Ераносян: ВМФ РФ надежно обезопасил Черное и Азовское моря от провокаций Украины
15:12
Общество
Власти Якутска откроют штрафстоянку для лошадей для решения проблемы самовыгула
15:12
Весь мир
Госдеп США осудил Болсонару за слова о «солидарности с Россией»
15:11
Политика
Премьер Польши Моравецкий пригрозил России санкциями от ЕС «мощнее», чем в 2014 году
15:09
Спорт
Вице-премьер Чернышенко ответил главе МОК Баха на слова о холодности тренеров из РФ
Все новости

Финансист Лашко объяснил изменение структуры вложений россиян

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 14:55
Экономика
Финансист Лашко объяснил изменение структуры вложений россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 февраля. Повышение Центробанком РФ ключевой ставки привлекает инвесторов. Средства постепенно утекают из сектора недвижимости, рассказал финансовый эксперт Алексей Лашко в беседе с «Известиями».

Руководитель ГК «Содействие» подчеркнул, что покупка жилья стала слишком недоступной для граждан, а банковские вклады, напротив, стали более доходными. Это изменение стимулов может существенно изменить предпочтения инвесторов, из-за чего структура вложений постепенно изменится. Данный процесс уже начался.

«По ощущениям, ключевая ставка ЦБ будет расти, соответственно, вклады будут повышаться, банки будут подтягивать фондирование под рыночную ставку, активные операции у банков будут расти, увеличится стоимость кредитов, так как свою маржу они будут держать», — отметил Лашко.

Вложения в коммерческую недвижимость по итогам прошлого года достигли рекордного для России показателя в 390 миллиарда рублей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Финансист Лашко объяснил изменение структуры вложений россиян
банки инвестиции инвесторы недвижимость ключевая ставка вклады
Комментировать