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Сябитова призналась, что общение соведущих в эфире — живое
Шоу-бизнес
Сябитова призналась, что общение соведущих в эфире — живое
instagram.com  /  @syabitova_roza

Москва, 18 февраля. На днях постоянная ведущая популярного российского ток-шоу «Давай поженимся», где люди ищут свою любовь, Роза Сябитова рассказала о закулисных секретах проекта. Она стала гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!», где подробно рассказала о том, какие отношения ее связывают с Ларисой Гузеевой, пишет журнал «Лиза».

Выяснилось, что вне проекта женщины практически не общаются.

«Она с самого начала сказала: «Девочки, мы не дружим». Потому что у нас бабский коллектив, давайте все нести в программу», — пояснила Роза.

При этом Роза относится к Ларисе как к близкому человеку.

«Мы не дружим, мы семья. Лариса как родственник. Попробуй что-нибудь про нее плохое сказать, встану и лещей надаю. Она мне как родственница. Я имею право ее критиковать, и она мне это разрешает. Вы — нет. Глотку порву, если что-то плохое про нее скажете», — пригрозила главная сваха российского телевидения.

И действительно, благодаря идее внесения всех эмоций в передачу она получилась живой и настоящей. За это ее многие и любят. Часто Лариса и Роза бранятся в эфире или подкалывают друг друга. Видно, что это происходит искренне.

Так, например, в новогоднем выпуске шоу произошел инцидент, который подкинул яблоко раздора Гузеевой и Сябитовой. Гостем выпуска стал певец Авраам Руссо, он подарил Гузеевой дорогой презент, что, конечно же, не понравилось телесвахе.

Речь идет о часах стоимостью более 2 миллионов рублей. Он заявил, что Лариса — достойная женщина, и поэтому он принес ей соответствующий подарок. Компанией по производству часов владеет его близкий друг.

Восхищенная Гузеева призналась, что теперь чувствует себя должницей перед Руссо. Она спросила у него напрямую, нужно ли теперь выйти замуж за певца.

Готовность выйти замуж за исполнителя высказала и Сябитова, заявив, что готова сделать это вместо главной ведущей.

Ранее сообщалось, какие последствия ждали Сябитову после COVID-19.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сябитова призналась, что общение соведущих в эфире — живое
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