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Угроза для Петербурга: в чем опасность появления британских военных в Эстонии

Политика
Угроза для Петербурга: в чем опасность появления британских военных в Эстонии
ПолитЭксперт  / 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не навоевался в детстве в солдатиков и, уже будучи взрослым, решил восполнить свои впечатления. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес отдал поручение удвоить количество британских военнослужащих и техники, размещенных в Эстонии в рамках миссии НАТО, из-за ситуации вокруг Украины. 17 февраля приказ начал выполняться: первые боевые части, призванные усилить местную армию, уже прибыли в Эстонию.

«Ничего хорошего в этом, разумеется, нет, — заметил Соловейчик. — Мы прекрасно знаем позицию британских властей, направленную против территориальной целостности нашей страны. Совсем недавно на переговорах в Москве министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон не признает суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями. Что мешает завтра ей сказать то же самое про Ленинградскую область? Или про Псковскую? А ведь обе они расположены как раз на границе с Эстонией, куда англосаксы отправляют своих солдат!»

Угроза для Петербурга: в чем опасность появления британских военных в Эстонии
Global Look Press / facebook.com / Christoph Soeder / dpa, @GeneralStaff.ua

Представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга напомнил, что эстонские «буржуазные националисты» не признают нынешних границ с Россией и требуют от нее территориальных уступок в перечисленных ими областях.

«Поэтому появление британских военных может подогреть их агрессивные настроения и стать серьезной угрозой для жителей псковщины и ленинградчины, — подчеркнул эксперт. — Это, безусловно, акт агрессии, направленный против нашей страны».

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил, почему Украине не поможет закон о запрете антисемитизма.

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