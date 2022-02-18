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Океанолог Мысленков назвал районы, которые будут затоплены с ростом уровня мирового океана
Общество
Океанолог Мысленков назвал районы, которые будут затоплены с ростом уровня мирового океана
pixabay.com  /  Schäferle

Под угрозой затопления в будущем находятся все территории вблизи побережья, где уровень суши составляет полметра-метр над водой. Об этом в беседе с ФАН рассказал старший научный сотрудник кафедры океанологии Московского государственного университета Станислав Мысленков. Ранее специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США заявили о том, что уровень моря у побережья Америки к 2050 году может вырасти на 30 сантиметров.

«Уровень мирового океана действительно растет. Понятны причины этого процесса: тают ледники Гренландии, Антарктиды. Воды становится больше, поэтому растет и уровень мирового океана уже последние лет 40», — сообщил эксперт.

Станислав Мысленков также указал, какая категория территорий земной суши в первую очередь столкнется с последствиями таких изменений.

«Все территории, которые располагаются вблизи берегов, где уровень суши составляет полметра-метр над водой, находятся под угрозой. Случаются штормовые нагоны. На несколько дней уровень воды поднимается на 30–50 сантиметров», — пояснил собеседник ФАН.

Океанолог Мысленков назвал районы, которые будут затоплены с ростом уровня мирового океана
pixabay.com /

В завершение он назвал конкретные страны, чей облик в будущем будет изменен затоплениями.

«Сильно освоенные районы Европы, Америки, где у берегов сконцентрировано много населения. Япония. Венеция уже частично ушла под воду. С каждым годом этот процесс нарастает. Уже уходят под воду первые этажи зданий. В Голландии есть низины, которые отвоевывали у моря. Санкт-Петербургу после строительства дамбы уже ничего не угрожает. В России тоже есть низины, но, как правило, это побережье арктических морей. Там люди не живут. Для инфраструктуры это не особо страшно. Берега будут более интенсивно размываться», — подытожил океанолог.

Ранее Станислав Мысленков в беседе с ФАН сообщил о том, что в России нет системы отслеживания волн-убийц. По его мнению, они могут появляться в Баренцевом море каждую неделю.

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