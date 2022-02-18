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Отец Зеленского посоветовал украинцам взять лопаты и отправиться в траншеи защищать страну

Политика
Отец Зеленского посоветовал украинцам взять лопаты и отправиться в траншеи защищать страну
pixabay.com

Киев, 18 февраля. Родители президента Украины Владимира Зеленского не покидали страну. Об этом рассказал отец главы государства Александр Зеленский в ответ на соответствующий вопрос. Он посоветовал тем, кто распространяет подобную информацию, защищать страну из траншеи.

Журналисты издания «Страна» спросили, соответствует ли действительности информация в Сети о его бегстве из страны. Отец лидера поспешил в резкой форме развеять слухи.

«Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопаты и ушли бы в траншеи защищать Украину», — подчеркнул Александр Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил: его семья находится рядом с президентом. При этом отмечалось, что только за день Украину покинули около 20 частных бортов.

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украина зеленский лопаты
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