Отец Зеленского посоветовал украинцам взять лопаты и отправиться в траншеи защищать страну

Киев, 18 февраля. Родители президента Украины Владимира Зеленского не покидали страну. Об этом рассказал отец главы государства Александр Зеленский в ответ на соответствующий вопрос. Он посоветовал тем, кто распространяет подобную информацию, защищать страну из траншеи.

Журналисты издания «Страна» спросили, соответствует ли действительности информация в Сети о его бегстве из страны. Отец лидера поспешил в резкой форме развеять слухи.

«Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопаты и ушли бы в траншеи защищать Украину», — подчеркнул Александр Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил: его семья находится рядом с президентом. При этом отмечалось, что только за день Украину покинули около 20 частных бортов.