Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 15:20
15:20
Весь мир
Сомалийцы осудили полицейских за пытки освещавших атаку «Аш-Шабаб» журналистов
15:20
Весь мир
Ниже среднего: журналисты ЦАР дали оценку итогам работы главы миссии ООН
15:19
Общество
Скончалась экс-министр здравоохранения Карелии Надежда Державина
15:17
Экономика
«Новатэк» назвал условие запуска поставок газа на Камчатку
15:16
Политика
«Присягнувший Майдану русофоб-нацист»: политолог Кот составил портрет «успешного украинца»
15:13
Армия
Капитан Ераносян: ВМФ РФ надежно обезопасил Черное и Азовское моря от провокаций Украины
15:12
Общество
Власти Якутска откроют штрафстоянку для лошадей для решения проблемы самовыгула
15:12
Весь мир
Госдеп США осудил Болсонару за слова о «солидарности с Россией»
15:11
Политика
Премьер Польши Моравецкий пригрозил России санкциями от ЕС «мощнее», чем в 2014 году
15:09
Спорт
Вице-премьер Чернышенко ответил главе МОК Баха на слова о холодности тренеров из РФ
Все новости

Александра Трусова случайно показала неприличный жест на ОИ в Пекине

Олимпийские игры 2022
Александра Трусова случайно показала неприличный жест на ОИ в Пекине
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Пекин, 18 февраля. Журналисты подловили российскую фигуристку Александру Трусову во время награждения на Олимпиаде в Пекине. 17-летняя спортсменка случайно показала неприличный жест.

Трусова достойно выступила на Олимпиаде в Пекине. Она заработала серебряную медаль для своей страны. Но второе место явно не устраивало спортсменку. Журналисты заметили неприличный жест, который показала Трусова во время награждения. Неясно, фигуристка не совладала со своими эмоциями или это случайное стечение обстоятельств. Снимок опубликовал Telegram-канал «Реальный Губер».

Фигуристка болезненно отнеслась к занятому второму месту на Олимпиаде в Пекине. Трусова дала волю эмоциям после того, как поняла, что Анна Щербакова обогнала ее по количеству баллов. Тренер Этери Тутберидзе пыталась успокоить ее, но спортсменка оттолкнула наставницу.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Александра Трусова случайно показала неприличный жест на ОИ в Пекине
олимпиада пекин фигуристка трусова
Комментировать