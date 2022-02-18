Александра Трусова случайно показала неприличный жест на ОИ в Пекине

Пекин, 18 февраля. Журналисты подловили российскую фигуристку Александру Трусову во время награждения на Олимпиаде в Пекине. 17-летняя спортсменка случайно показала неприличный жест.

Трусова достойно выступила на Олимпиаде в Пекине. Она заработала серебряную медаль для своей страны. Но второе место явно не устраивало спортсменку. Журналисты заметили неприличный жест, который показала Трусова во время награждения. Неясно, фигуристка не совладала со своими эмоциями или это случайное стечение обстоятельств. Снимок опубликовал Telegram-канал «Реальный Губер».

Фигуристка болезненно отнеслась к занятому второму месту на Олимпиаде в Пекине. Трусова дала волю эмоциям после того, как поняла, что Анна Щербакова обогнала ее по количеству баллов. Тренер Этери Тутберидзе пыталась успокоить ее, но спортсменка оттолкнула наставницу.