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«Меня обозвали пророссийской»: Монтян о последствиях своего выступления в Совбезе ООН
Украина
«Меня обозвали пророссийской»: Монтян о последствиях своего выступления в Совбезе ООН
wikipedia.org  /  Coalition for the ICC / CC BY-SA 2.0

Украинская правозащитница Татьяна Монтян рассказала о последствиях своего выступления на заседании совета безопасности ООН. По словам адвоката, сразу после скандального заявления о несоблюдении Украиной Минских соглашений на нее посыпались оскорбления и угрозы.

«Меня уже обозвали одиозной, пророссийской, безумной. Заявили, что украинское общество не имеет со мной ничего общего. Требуют возбудить уголовное дело за измену родин. Мне угрожала лично прокурор Венедиктова», — сказал Татьяна Монтян в эфире программы «Время покажет».

«Мне угрожала генпрокурор Венедиктова»: Монтян о последствиях выступления в совбезе ООН
Pr Scr youtube.com / Тетяна Монтян

Выступление спикера Совбеза включало в себя заявление о том, что украинские власти подписали Минские соглашения лишь для того, чтобы выиграть время. Именно эти годы нужны были Западу для укрепления военной мощи страны.

«Разумеется, никто никогда не собирался интегрировать Донбасс на условиях, прописанных в Минских соглашениях. Потому что это категорически противоречит с самой сутью нынешнего режима, в котором отказываются вести диалог не только с ЛДНР, но и с людьми, которые живут, собственно говоря, на подконтрольных территориях, но имеют другое мнение, которое против нацизма, против всего беспредела, который устраивает нынешний режим Киева», — добавила Татьяна Монтян.

По словам адвоката, Запад не просто знает об особенностях киевского режима, но и поощряет саботирование Минских соглашений.

Действия украинской власти влияют на будущее простого народа. О долгах государства рассказал депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских.

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