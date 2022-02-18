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Трамп опубликовал свое первое сообщение в собственной соцсети Truth Social

Политика
Трамп опубликовал свое первое сообщение в собственной соцсети Truth Social
Global Look Press  /  Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Вашингтон, 18 февраля. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал первый пост в собственной социальной сети, которая получила название Truth Social.

Фотографией соответствующего материала поделился сын американского политика Дональд Трамп-младший в Twitter. Он сопроводил снимок надписью «Время для правды».

«Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами», — подчеркнул Трамп.

В октябре 2021 года бывший американский президент, аккаунты которого были закрыты большинством социальных сетей после событий 6 января того же года, объявил о создании собственной соцсети Truth Social («Соцсеть правды»).

Ранее Верховный суд штата Нью-Йорк обязал Трампа и двух его совершеннолетних детей явиться для дачи показаний в рамках процесса против компании Trump Organization. Уточняется, что суд отклонил ходатайство политика, его дочери Иванки, а также сына Дональда Трампа-младшего об аннулировании повесток.

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