Посол Израиля в ООН раскритиковал идею расследования военных преступлений ЦАХАЛ в Газе

Тель-Авив, 18 февраля. Израиль отказался сотрудничать с комиссией ООН по расследованию предполагаемых военных преступлений, совершенных военнослужащими национальной армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа в мае 2021 года.

Израильский посол в ООН Мейрав Эйлон Шахар направила руководителю комиссии Нави Пиллэй резкое по своему тону письмо, в котором обвинила всю инициативу в предвзятости.

«Для моей страны очевидно, как и для любого беспристрастного наблюдателя, что просто нет оснований полагать, будто Израиль получит разумное, справедливое и недискриминационное отношение со стороны Совета или этой комиссии по расследованию. Она, наверняка, станет еще одной печальной главой в усилиях по демонизации государства Израиль», — пишет дипломат.

Речь идет о событиях 10-21 мая 2021 года, которым предшествовало постановление окружного суда Иерусалима о расселении нескольких занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабские районы, но и Храмовую гору, а также израильские города со смешанным населением.

WOW, WOW - JUST CHECK THE CONTRAST



Jews at the Kotel (Western Wall) dance and sing with joy

Arabs on the Temple Mount riot, burn, destroy



Love of Life vs Love of death pic.twitter.com/bkfTv6puAc — Australian Jewish Association (@AustralianJA) May 10, 2021

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, использовало это событие как повод для поднятия собственного авторитета после отмененных парламентских выборов в автономии. Организация потребовала от Израиля вывести полицию из данных районов и освободить задержанных арабов. Получив ожидаемый отказ, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.

В результате на территории анклава оказались уничтожены или повреждены около 16,8 тысячи зданий, погибли 248 человек (в т.ч. более 60 детей) и получили ранения еще 1 900 палестинцев. Со стороны Израиля 12 мирных жителей убиты и 350 ранены.

Вскоре после этого бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в этих событиях, вероятно, можно найти признаки военных преступлений. Позже эту тему продвигали международные правозащитные организации. В то же время Израиль объясняет случаи ударов по жилым кварталам тем фактом, что ХАМАС намеренно размещает в них свои огневые точки.

Video shows the moment an Israeli airstrike hit and leveled the 14-story Al-Shorouk Tower in Gaza amid an escalating conflict between Israel and Hamas. https://t.co/Zwdwp29nE2 pic.twitter.com/O3xPEoCR20 — ABC News (@ABC) May 13, 2021

В своем письме Шахар дополнительно заявила, что расследование «одновременно отражает и усугубляет моральное банкротство предвзятости Совета по правам человека в отношении Израиля, нанося необратимый ущерб самим ценностям прав человека и уважению к верховенству закона, которые [Совет] должен был защищать».

Персональные претензии предъявляются бывшему южноафриканскому судье Пиллэй, которая занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека с 2008 по 2014 годы, сменив Бачелет. Шахар обвиняет юриста в поддержке «позорной клеветы», которая клеймит Израиль как государство с поддержкой апартеида, а также палестинского движения «Бойкот, отчуждение и санкции» (BDS).

Упомянутая инициатива, как следует из ее названия, настаивает на конкретных методах реагирования на «противоправные» действия Израиля. Преимущественно она распространяется в исламских учебных заведениях и критикуется за антисемитизм и игнорирование преступлений на правовой почве в других странах, а также на территории самой арабской Палестины.

25 #IDF cowards arrest & blindfold a child for throwing stones. The Israeli zionist govt is a moral abomination. C’mon international community, make some noise, protest, #BDS, we must continue to hold Israel accountable for its egregious, murderous, military apartheid regime ! pic.twitter.com/ctMc0CAoCH — Ida Slapthem (@Spottyleena) February 18, 2022

Письмо Шахар было опубликовано через два месяца после того, как Пиллэй попросила израильское правительство «пересмотреть свою позицию отказа от сотрудничества» с комиссией. Южноафриканский юрист настаивает на том, что шесть-восемь человек из состава комитета должны непременно посетить Израиль и палестинские территории в последнюю неделю марта. Послание же израильского дипломата можно рассматривать как фактический отказ.

Сектор Газа — зажатый между Израилем и Египтом палестинский анклав с населением около трех миллионов человек, размещенных на площади всего 360 квадратных километров. До 2005 года здесь также проживали восемь тысяч израильтян, которые были эвакуированы из-за угрозы их собственной безопасности.

Контролирующий Газу ХАМАС ставит своей задачей уничтожение Израиля и является выходцем из «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ), признанных террористической организацией в Египте. Анклав не может обеспечить себя пищей и водой в достаточном объеме, и поэтому критически зависит от финансовой помощи Катара.