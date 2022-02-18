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Посол Израиля в ООН раскритиковал идею расследования военных преступлений ЦАХАЛ в Газе

Весь мир
Посол Израиля в ООН раскритиковал идею расследования военных преступлений ЦАХАЛ в Газе
Global Look Press  /  Bashar Taleb/Keystone Press Agency

Тель-Авив, 18 февраля. Израиль отказался сотрудничать с комиссией ООН по расследованию предполагаемых военных преступлений, совершенных военнослужащими национальной армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа в мае 2021 года.

Израильский посол в ООН Мейрав Эйлон Шахар направила руководителю комиссии Нави Пиллэй резкое по своему тону письмо, в котором обвинила всю инициативу в предвзятости.

«Для моей страны очевидно, как и для любого беспристрастного наблюдателя, что просто нет оснований полагать, будто Израиль получит разумное, справедливое и недискриминационное отношение со стороны Совета или этой комиссии по расследованию. Она, наверняка, станет еще одной печальной главой в усилиях по демонизации государства Израиль», — пишет дипломат.

Речь идет о событиях 10-21 мая 2021 года, которым предшествовало постановление окружного суда Иерусалима о расселении нескольких занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабские районы, но и Храмовую гору, а также израильские города со смешанным населением.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, использовало это событие как повод для поднятия собственного авторитета после отмененных парламентских выборов в автономии. Организация потребовала от Израиля вывести полицию из данных районов и освободить задержанных арабов. Получив ожидаемый отказ, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.

В результате на территории анклава оказались уничтожены или повреждены около 16,8 тысячи зданий, погибли 248 человек (в т.ч. более 60 детей) и получили ранения еще 1 900 палестинцев. Со стороны Израиля 12 мирных жителей убиты и 350 ранены.

Вскоре после этого бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в этих событиях, вероятно, можно найти признаки военных преступлений. Позже эту тему продвигали международные правозащитные организации. В то же время Израиль объясняет случаи ударов по жилым кварталам тем фактом, что ХАМАС намеренно размещает в них свои огневые точки.

В своем письме Шахар дополнительно заявила, что расследование «одновременно отражает и усугубляет моральное банкротство предвзятости Совета по правам человека в отношении Израиля, нанося необратимый ущерб самим ценностям прав человека и уважению к верховенству закона, которые [Совет] должен был защищать».

Персональные претензии предъявляются бывшему южноафриканскому судье Пиллэй, которая занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека с 2008 по 2014 годы, сменив Бачелет. Шахар обвиняет юриста в поддержке «позорной клеветы», которая клеймит Израиль как государство с поддержкой апартеида, а также палестинского движения «Бойкот, отчуждение и санкции» (BDS).

Упомянутая инициатива, как следует из ее названия, настаивает на конкретных методах реагирования на «противоправные» действия Израиля. Преимущественно она распространяется в исламских учебных заведениях и критикуется за антисемитизм и игнорирование преступлений на правовой почве в других странах, а также на территории самой арабской Палестины.

Письмо Шахар было опубликовано через два месяца после того, как Пиллэй попросила израильское правительство «пересмотреть свою позицию отказа от сотрудничества» с комиссией. Южноафриканский юрист настаивает на том, что шесть-восемь человек из состава комитета должны непременно посетить Израиль и палестинские территории в последнюю неделю марта. Послание же израильского дипломата можно рассматривать как фактический отказ.

Сектор Газа — зажатый между Израилем и Египтом палестинский анклав с населением около трех миллионов человек, размещенных на площади всего 360 квадратных километров. До 2005 года здесь также проживали восемь тысяч израильтян, которые были эвакуированы из-за угрозы их собственной безопасности.

Контролирующий Газу ХАМАС ставит своей задачей уничтожение Израиля и является выходцем из «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ), признанных террористической организацией в Египте. Анклав не может обеспечить себя пищей и водой в достаточном объеме, и поэтому критически зависит от финансовой помощи Катара.

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израиль палестина сектор газа военные преступления
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