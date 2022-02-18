Рогозин уличил постпреда США при ООН в копировании Гитлера и Наполеона

Москва, 18 февраля. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал постпреда США при ООН Линду Томас-Гринфилд за антироссийские высказывания.

По словам Рогозина, который ранее работал постоянным представителем РФ в ООН, в словах американского дипломата есть отсылки к Наполеону Бонапарту и Адольфу Гитлеру. В Telegram-канале глава корпорации высмеял нелепые высказывания Томас-Гринфилд.

«Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они вторгаются не только в мягкие части Европы Восточной, но и могут добраться до Парижа с Берлином. Это очень тревожило узурпатора Наполеона и нациста Гитлера. Можем понять и Вашу обеспокоенность, мадам», — иронично написал Рогозин.

Ранее Томас-Гринфилд оконфузилась в интервью CNN. Она заявила, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», но не смогла пояснить, о каких конкретно регионах говорит.