Фигуристку Камилу Валиеву представят к государственной награде

Пекин, 18 февраля. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде.

Свищев обсудил вручение Валиевой государственной награды с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Пока еще неизвестно, какую именно награду получит фигуристка — это решат в администрации президента, сообщает издание «Чемпионат».

«Камилу будут встречать в аэропорту со всеми почестями как олимпийскую чемпионку, потому что она таковой и является. Она будет окружена вниманием и заботой. У нее впереди большая работа, да и вся жизнь впереди», — рассказал Свищев.

Валиева заняла четвертое место в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка считает свое выступление провалом, но россияне активно поддерживают ее. Хореограф Даниил Глейхенгауз назвал фигуристку светом в нашем темном мире.