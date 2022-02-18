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Лавров указал на пропагандистский характер сообщений о «вторжении» России на Украину

Политика
Лавров указал на пропагандистский характер сообщений о «вторжении» России на Украину
Пресс-служба МИД РФ

Москва, 18 февраля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал нагнетание истерии со стороны западных государств касательно якобы готовящегося «вторжения» армии РФ в соседнюю Украину.

По его словам, люди, которые хотя бы в общих чертах знакомы с политической ситуацией в мире, четко убедились, что все подобные заявления не имеют ничего общего с действительностью.

«Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой принять «глобальный документ по безопасности» с гарантиями по безопасности.

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украина россия лавров
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