Лавров указал на пропагандистский характер сообщений о «вторжении» России на Украину

Москва, 18 февраля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал нагнетание истерии со стороны западных государств касательно якобы готовящегося «вторжения» армии РФ в соседнюю Украину.

По его словам, люди, которые хотя бы в общих чертах знакомы с политической ситуацией в мире, четко убедились, что все подобные заявления не имеют ничего общего с действительностью.

«Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой принять «глобальный документ по безопасности» с гарантиями по безопасности.