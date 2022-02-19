Публицист Союстов: Западным «ястребам» очень нужна украино-российская война

Западным «ястребам» очень нужна украино-российская война. Ради этого они готовы бросить Украину на убой, считает публицист Андрей Союстов. Напоминаем: статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Гордиев узел Украины

Украинский кризис продолжает завязываться в тугой гордиев узел. Возможностей распутать его становится с каждым днем все меньше, а шансов, что по этому «узлу» придется рубануть «мечом», — все больше.

Ситуация явно накаляется. Судите сами.

Вопреки заявлениям Москвы о начале отвода российских войск после окончания учений с полигонов в пункты постоянной дислокации, Вашингтон не устает твердить о готовности России к «вторжению» на Украину. Все заявления российской стороны о том, что Москва подобных планов не вынашивает, представителями Запада старательно игнорируются. При этом Киев стягивает к линии соприкосновения сторон в Донбассе наиболее боеспособные подразделения ВСУ, откровенно оголяя прикрытие тех участков госграницы, по которым в рамках логики обещанной Западом российской «агрессии» должен прийтись удар ВС РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский решает проинспектировать части ВСУ в Донбассе, чему сопутствует резкая эскалация конфликта — в ночь с 16 на 17 февраля украинская армия начинает обстрел из артиллерийских орудий и минометов позиций защитников ДНР и ЛНР, а также пригородов Донецка. Все это «удивительным» образом совпадает по времени с ротацией личного состава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (то есть с тем моментом, когда уровень мониторинга данной миссии серьезно снижен), а также с заседанием СБ ООН, посвященным выполнению минских договоренностей. На последнем представители Киева обвиняют Донецк, Луганск и Москву в наблюдаемой эскалации конфликта.

Федеральное агентство новостей /

Но и это еще не все. Сразу после вояжа в Донбасс Зеленский заявил о том, что Минские соглашения «составлены бездарно» и должны быть заменены новым «глобальным» документом, составленным при участии США и России. Попутно президент Украины подтверждает, что Украина не пойдет на прямые переговоры с республиками Донбасса. Тем самым Владимир Александрович не только в очередной раз категорически отказывается соблюдать «Минск», но и самым натуральным образом «кидает» канцлера Германии Олафа Шольца, которому 15 февраля президент Украины пообещал реализовать политическую часть Минских соглашений.

Де-факто украинские власти продолжают «торговать» в собственной стране темой гражданской войны, пытаясь за счет этого заработать политические очки. Собственно, подобный алгоритм действий для Киева отнюдь не нов. Еще в бытность президентом Петра Порошенко Киев регулярно проворачивал один и тот же трюк: на фоне дипломатических усилий стран Европы по умиротворению ситуации в Донбассе и попыток Москвы запустить минский процесс киевские власти провоцировали обострение, чтобы взорвать ситуацию и выступить в роли жертвы российской «агрессии».

Однако сейчас на календаре уже февраль 2022-го. Внешние условия для проведения таких украинских перформансов по сравнению с временами президентства Порошенко сильно изменились.

Во-первых, текущая эскалация конфликта в Донбассе проходит во время жесточайшего кризиса отношений России и США по вопросу безопасности в Европе и во время фактической эвакуации стран G7 с Украины.

Во-вторых, США и европейские державы ясно дали понять Киеву, что не собираются защищать режим Зеленского или как-то участвовать в гипотетическом конфликте Украины с Россией. По сути, Запад готов списать эту страну как ненужный актив. Однако перед этим часть американского и британского истеблишмента не прочь попробовать дестабилизировать европейское пространство, погрузив его в состояние политического и экономического хаоса. Это в значительной мере обнулит усилия ведущих европейских стран по созданию конкурентоспособного американо-британскому альянсу центра силы, а также нанесет удар по позициям России.

Англосаксам нужны руины

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Проще говоря, уходя из Европы и концентрируясь на «сдерживании» Китая, англосаксам хочется оставить после себя «руины». Нечто подобное Вашингтон уже устраивал не раз. Например, именно так американцы покидали Ближний Восток, оставив после себя пожар «арабской весны». Точно так же была организована «эвакуация» США из Афганистана, закончившаяся «хаотизацией» этого южно-азиатского государства. Теперь на очереди Европа.

Можно предположить, что ее предполагается «заруинить» с помощью Украины. Алгоритм предельно простой: киевские власти должны организовать крупную военную провокацию против ДНР, ЛНР или Крыма, способную спровоцировать открытый военный конфликт Украины с Россией.

Для Украины такой конфликт будет сродни самоубийству, но американских и британских «ястребов» это мало волнует: Украина — уже не нужный актив. Зато для Европы украино-российский военный конфликт обернется самым настоящим политическим и экономическим коллапсом.

Полагаю, что именно ради достижения такого коллапса и была нашими заокеанскими «партнерами» организована мощнейшая медийная атака на Москву с обвинениями последней в подготовке «агрессии» — Россию на войну с Украиной тащили и провоцировали изо всех сил!

Подозреваю, что и недавнее резкое обострение украинской стороной ситуации в Донбассе может быть нацелено на втягивание Москвы во внутриукраинское противостояние. Западным «ястребам» очень нужна украино-российская война. То, что Москва на нее до сих пор «не явилась», заставляет сторонников эскалации действовать все более нагло и нахраписто.

Подчеркну еще раз — вовсе не Россия является главным объектом стратегии западных «ястребов». Главная цель конфронтации — Европа. США и Великобритании не нужна развивающаяся конкурентная европейская экономика вкупе с растущей субъектностью Германии и Франции. Также не нужны Вашингтону и Лондону крепнущие торговые связи КНР с Европой. Именно поэтому Соединенные Штаты пытаются вовлечь ЕС в новую волну антироссийских санкций, которая ударит в первую очередь по самой Европе. Вашингтон уже показал, что европейские партнеры для него — не приоритет, а значит, и прошлые договоренности с ними не действуют. Доказательства? Извольте. Вашингтон «кинул» Францию с новым военно-политическим блоком AUKUS, а сейчас занимается пересмотром своих обещаний Германии по «Северному потоку — 2», когда-то данных Ангеле Меркель.

ФБА «Экономика сегодня» /

В свете вышесказанного предположение о том, что Вашингтон целенаправленно готовится принести Украину в жертву ради реализации своей идеи о хаотизации Европы, начинает выглядеть вполне убедительно. Ситуация вызывает стойкие ассоциации с Афганистаном, где стремительный уход США фактически обрушил страну.

«Афганских» признаков на Украине можно обнаружить немало. Как и в Афганистане, в канун американской «эвакуации» на Украине наблюдается массовый исход иностранных посольств и местных элит. Как когда-то и Афганистан, Украина сейчас накачивается западным оружием, неспособным качественно усилить местную армию, но зато являющимся идеальным вооружением для потенциальных отрядов боевиков, неизбежно во множестве возникающих на обломках рушащейся государственности. Что крайне затруднит любые действия по стабилизации ситуации в стране после краха постмайданного режима. Как когда-то и в Афганистане, на Украине любые попытки деэскалации блокируются американцами и их марионетками в местных властных органах.

Украину ведут на заклание

Хочется ли Зеленскому вести свою страну на убой? Вряд ли. Но единственной альтернативой следования диктуемому из-за океана курсу для украинского президента выступают немедленные действия по реализации минских договоренностей. А этого Зеленский по внутриполитическим причинам, видимо, боится даже больше, чем прямого военного конфликта с Россией. Владимиру Александровичу собственные радикалы видятся куда более опасными, чем все ВС РФ вместе взятые.

В итоге получается та самая ситуация, которую мы сейчас наблюдаем. По сути, Вашингтон и Лондон ведут Украину на заклание, всячески норовя подставить страну под удар российского «меча». А та не только не отбивается, но еще и норовит запалить костер войны в Донбассе пожарче.

Будем надеяться, что Москве удастся избежать явной западной провокации и развернуть ситуацию в свою пользу. Получится ли это у России — покажет время.