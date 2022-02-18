Экономист объяснил, чем обернется решение производителей уменьшить упаковки продуктов

Уменьшение объемов упаковки в долгосрочной перспективе может привести к отказу потребителей от продукции определенных брендов и замены их аналогичными товарами. Подобным мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Сегодня, 18 февраля, в издании «Коммерсантъ» появилась новость о том, что объем упаковки для целого ряда продовольственных товаров (шоколад, молочные продукты, макароны и т.д.) сократился в среднем на несколько процентов. Отмечается, что подобный шаг позволяет производителям сохранить прибыль и не оттолкнуть от себя покупателей.

«Делается это понятно для того, чтобы не повышать розничные цены и не отпугнуть конкретных потребителей того или иного продукта. При этом, естественно, большая часть экспертов говорит, что пределы уменьшения товара в упаковке все-таки существуют и рано или поздно начинается уход потребителя либо от этой марки, либо переход на какие-то товары-субституты и так далее. Поэтому я думаю, что в ближайший год мы как раз увидим приостановку этой тенденции по большей части», — рассказал экономист.

В качестве причины подобного шага Масленников указал на увеличение сопутствующих расходов для производителей и ретейлеров, в также отметил, что подобная тенденция наблюдается уже давно.

«Причины понятны. Это, собственно, рост издержек у производителей и торговых сетей. В основном речь идет о производителях, когда речь идет об уменьшении объемов. Это тенденция не только последних месяцев. Мы видели и у упаковки яиц по девять штук и многие другие хитрости. Связано это с удорожанием упаковочных материалов. Тот же картон подорожал на 50–60% и это в целом общемировой тренд. Этот год начался с определенного кризиса на рынке алюминия. Поэтому все, что касается товаров в алюминиевой таре — напитков, пива,— они, естественно, дорожают. И эта тенденция, в этом смысле, наоборот будет набирать», — отметил эксперт.

Что касается выхода из сложившейся ситуаци,и экономист обратил внимание на то, что не следует ожидать возвращения к прежним величинам. Однако в качестве вероятного пути отметил увеличение «модельного ряда» упаковок для продуктов, за счет разного объема тары.

«Что касается восстановления объемов. Из-за инерции производственных процессов и новых привычек потребителя говорить о восстановлении содержания упаковок не приходится, и мы вряд ли этого дождемся. Но видимо будет и другая тенденция, когда будет выпускаться целая линейка упаковок разного объема и формата. Это действительно перспективная вещь, поскольку даже в условиях пандемии мы видим, что люди активно покупают впрок <…> Соответственно, мы сможем увидеть и большие упаковки, рассчитанные на длительное употребление», — заключил финансист.

Цены на продукты растут уже не первый год. Так, 17 февраля Минсельхоз РФ предупредил граждан о вероятном повышении цен на хлеб, молоко, сахар и овощи.