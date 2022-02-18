Древнейшее наскальное изображение человека на лыжах обнаружено в Китае

Пекин, 18 февраля. Группа китайских археологов обнаружила наскальное изображение человека, стоящего на лыжах. Предполагается, что это древнейшее изображение лыж в истории, сообщает британское издание Daily Mail.

Считается, что лыжи были изобретены в одной из стран Северной Европы. Это мнение подкреплено археологическими находками, сделанными на территории Швеции. Однако найденные китайскими археологами наскальные изображения могут поставить эту теорию под сомнение, сообщает издание Planet Today.

Отмечается, что в настоящее время теория китайских ученых также до конца не доказана. Для того чтобы ее подтвердить необходимо провести ряд исследований, в том числе установить дату создания рисунка с помощью радиоуглеродного анализа.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре обнаружили два древних кургана, относящихся к эпохе бронзового века или Средневековья. Они были найдены при строительстве нового жилого комплекса.