Лукашенко заявил о проигрыше Запада в «первом раунде» антироссийской кампании

Москва, 18 февраля. Западные страны столкнулись с поражением на первом этапе работы против России и Белоруссии. С таким мнением выступил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства сделал заявление на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко отметил: Запад проиграл в «первом раунде» кампании против Москвы и Минска.

Белорусский лидер уверен, что двум союзникам нужно настроиться для противостояния давлению в новом году. Он также отметил серьезные подвижки в строительстве Союзного государства в 2021, сообщается в Telegram-канале BELTA.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что визит Лукашенко носит рабочий характер. После переговоров стороны решат, нужно ли делать заявление перед прессой, пояснил представитель Кремля.