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Лукашенко заявил о проигрыше Запада в «первом раунде» антироссийской кампании

Политика
Лукашенко заявил о проигрыше Запада в «первом раунде» антироссийской кампании
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Москва, 18 февраля. Западные страны столкнулись с поражением на первом этапе работы против России и Белоруссии. С таким мнением выступил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства сделал заявление на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко отметил: Запад проиграл в «первом раунде» кампании против Москвы и Минска.

Белорусский лидер уверен, что двум союзникам нужно настроиться для противостояния давлению в новом году. Он также отметил серьезные подвижки в строительстве Союзного государства в 2021, сообщается в Telegram-канале BELTA.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что визит Лукашенко носит рабочий характер. После переговоров стороны решат, нужно ли делать заявление перед прессой, пояснил представитель Кремля.

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