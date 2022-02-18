Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 19:51
19:51
Экономика
В Москве обосновали необходимость достройки метро в Челябинске
19:49
Происшествия
Лестница обрушилась под сотрудником инфекционной больницы в Петербурге
19:49
Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин предупредил о возможных провокациях в ЛДНР
19:49
Общество
Крымчане готовы принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе
19:43
Общество
Директор благотворительного фонда рассказала, почему для больных ценна любая сумма пожертвований
19:42
Технологии
Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске
19:41
Политика
МИД России напомнил об отсутствии планов нападать на Украину
19:41
Экономика
Размер социального налогового вычета в РФ могут увеличить до 288 тысяч рублей
19:40
Армия
Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141
19:39
Общество
Ученые выяснили, какой транспорт выбирают представители ЛГБТ
Все новости

Жители Свердловской области пожаловались на мисселинг
Экономика
Жители Свердловской области пожаловались на мисселинг
pixabay.com  / 

Екатеринбург, 18 февраля. По статистике Банка России, в Свердловской области возросло число жалоб на мисселинг — способ обмана, когда потребителя намеренно вводят в заблуждение.

Клиент получает совсем не тот товар или услугу, за которыми он обратился и которые ему на самом деле нужны, поясняет сайт «ОТВ — Екатеринбург». Чаще всего мисселинг происходит в банках. Люди приходят в солидную финансовую организацию, имея изначальный запас доверия, а потому не слишком критично относятся к информации, предоставляемой менеджерами. Иногда под видом более доходных вкладов сотрудники банков предлагают клиентам другие, а иногда — совсем не банковские финансовые продукты.

Например, банки сейчас стали выступать агентами страховых компаний, брокерских фирм, НПФ. Они продают их продукты и получают за это комиссионные. Причем менеджеры порой даже не объясняют клиентам принципиальные отличия этих продуктов от банковских вкладов. Самое эффективное средство защиты от мисселинга — это внимательно читать все предлагаемые документы. Не стоит ничего подписывать до того, как станет предельно понятно содержание каждого пункта договора и ничего не вызывает вопросов.

Ранее ФАН приводил слова главы Сбербанка Германа Грефа. Он анонсировал стремление своей организации избавиться от практики мисселинга и повысить доверие клиентов. 

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Жители Свердловской области пожаловались на мисселинг
свердловская область банк мисселинг
Комментировать