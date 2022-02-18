Жители Свердловской области пожаловались на мисселинг

Екатеринбург, 18 февраля. По статистике Банка России, в Свердловской области возросло число жалоб на мисселинг — способ обмана, когда потребителя намеренно вводят в заблуждение.

Клиент получает совсем не тот товар или услугу, за которыми он обратился и которые ему на самом деле нужны, поясняет сайт «ОТВ — Екатеринбург». Чаще всего мисселинг происходит в банках. Люди приходят в солидную финансовую организацию, имея изначальный запас доверия, а потому не слишком критично относятся к информации, предоставляемой менеджерами. Иногда под видом более доходных вкладов сотрудники банков предлагают клиентам другие, а иногда — совсем не банковские финансовые продукты.

Например, банки сейчас стали выступать агентами страховых компаний, брокерских фирм, НПФ. Они продают их продукты и получают за это комиссионные. Причем менеджеры порой даже не объясняют клиентам принципиальные отличия этих продуктов от банковских вкладов. Самое эффективное средство защиты от мисселинга — это внимательно читать все предлагаемые документы. Не стоит ничего подписывать до того, как станет предельно понятно содержание каждого пункта договора и ничего не вызывает вопросов.

Ранее ФАН приводил слова главы Сбербанка Германа Грефа. Он анонсировал стремление своей организации избавиться от практики мисселинга и повысить доверие клиентов.