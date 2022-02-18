Самыми счастливыми гражданами Турции оказались пожилые и необразованные

Анкара, 18 февраля. Институт статистики Турции (TÜİK) заявил, что 49,3% жителей страны счастливы.

Ведомство опубликовало результаты исследования под названием «Опрос об удовлетворенности жизнью» за 2021 год. Согласно показателям анкетирования, которое было проведено среди граждан старше 18 лет, только 16,6% считают себя несчастными, что на 2,1% больше по сравнению с результатами 2020 года. При этом, как отметили в TÜİK, число довольных людей в Турции за год увеличилось на 1,1% (в 2020-м показатель равнялся 48,2%).

TÜRKİYE'NİN %49,3'Ü MUTLU



Türkiye'de mutluluk oranı yüzde 49,3 oldu. TÜİK 2021 yılına ilişkin yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını açıkladı. Kadınlarda mutluluk oranının erkeklere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı. pic.twitter.com/LpyZNZsZ9v — 24 TV (@yirmidorttv) February 17, 2022

В соответствии с результатами опроса турецкие женщины чувствуют себя счастливее мужчин — 54,6% из них заявили о своей удовлетворенностью жизнью против 43,9% соответственно. Результаты опроса стали неожиданностью, поскольку в последние годы насилие над женщинами усилилось, а гендерное неравенство продолжает оставаться острой проблемой в республике.

Напомним, что, согласно ежегодному отчету платформы «Мы остановим убийства женщин» (Kadın Cinayetlerini Durduracağız), в 2021 году в Турции было зарегистрировано 280 случаев расправ над девушками. Еще 217 женщин погибли при подозрительных обстоятельствах.

Tüik (@tuikbilgi) tarafından Yaşam Memnuniyeti Araştırması yayımlandı.

Yayımlanan çalışmaya göre Türkiye'nin mutluluk oranı 2020 yılında %48.2 iken 2021 yılında bu oran %49.3 oldu.

Çalışmada evli-mutluların oranı %54, kadın-mutluların oranı ise %54.6 oldu. pic.twitter.com/SLpXXDex6u — Kariyer Haberleri (@kariyerhaberler) February 17, 2022

Кроме того, в TÜİK подтвердили тенденцию, согласно которой самой счастливой возрастной группой являются люди старше 65 лет. Среди них число чувствующих себя удовлетворенными жизнью выросло с 56,2 в 2020-м до 57,7 в 2021 году.

В соответствии с тем же исследованием турки, состоящие в браке, в целом счастливее, чем холостые жители страны. В 2021 году 54% замужних и женатых граждан посчитали себя довольными жизнью, в то время как среди не нашедших вторую половинку людей этот показатель составляет 40,1%. По данным исследования, 58,8% замужних женщин и 48,9% женатых мужчин считают себя счастливыми.

Исследование TÜİK также показало, что семья является важнейшим источником счастья для большинства людей (67,7%) в стране. Другие респонденты в качестве ответа на данный вопрос выбрали детей (16,8%), супруга/супругу (4,1%), родителей (4%), самих себя (4%) и внуков (2,1%).

Türkiye 2021 Yaşam Memnuniyeti Araştırması:

▫️ Ülkenin %49,3'ü mutlu

▫️ Kadınların %54,6’sı; erkeklerin ise %43,9’u mutlu

▫️ Bir okul bitirmeyenler %54,4’lük oranla daha mutlu

▫️ En düşük mutluluk oranı %44,5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendihttps://t.co/ShohCc47Z0 pic.twitter.com/HKsq85bdeq — BBC News Türkçe (@bbcturkce) February 17, 2022

Любопытными оказались результаты в области образования. Самыми счастливыми, по данным TÜİK, являются граждане, не учившиеся вовсе (54,4%). Среди тех, кто закончил только начальную школу, довольными жизнью себя считают только 51,4%. Далее следуют имеющие полное школьное образование (47,8%), выпускники вузов (47,6%) и граждане, окончившие среднюю школу (45,7%). Таким образом, согласно исследованию, чем менее образованным является человек, тем более комфортно он себя ощущает, живя в республике.

Репутация TÜİK

Напомним, что Институт статистики Турции имеет весьма спорную репутацию. Ведомство подвергается критике со стороны оппозиционных партий за то, что не публикует прозрачные данные по таким важным вопросам, как инфляция и безработица. TÜİK обвиняют в предоставлении ложных сведений, которые не отражают реалии страны, а также в манипулировании цифрами, чтобы скрыть масштабы экономического кризиса в республике.

В частности, согласно данным TÜİK, годовая инфляция в Турции достигла 48,7%, хотя независимые экономисты из группы ENAG подсчитали, что рост потребительских цен в стране за год вырос на 114,87%, а только за январь 2022-го — на 15,52%. Граждане также скептически относятся к статистике TÜİK — примерно 60% из них не доверяют этому правительственному органу.

TÜİK anketi bir başka: ‘Her şeye rağmen’ geçen seneye göre daha mutluyuz!https://t.co/PUz0ubCCfp pic.twitter.com/JeScatvBC8 — Diken (@DikenComTr) February 17, 2022

В целом последний отчет ведомства о повышении уровня счастья в Турции в 2021 году также можно считать крайне спорными. За минувший год местная валюта потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару, в стране стремительно росла инфляция, а также усиливались антиправительственные настроения. На фоне падения благосостояния граждан перед лицом экономических проблем рост числа довольных жизнью, пусть и незначительный, можно считать удивительным.