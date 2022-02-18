«Единая Россия» предложила развивать меры соцподдержки молодых семей

Самара, 18 февраля. На заседание комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи предложили сформировать каталог лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям.

Комиссия провела мониторинг по всей стране и выяснила, что главными проблемами в вопросе помощи молодым семьям стали отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления помощи таким семьям, а также единого возрастного критерия для пользования льготами, сообщает информационный портал «Волга Ньюс».

Члены комиссии определили пять регионов, в которых нашли максимальный набор мер по поддержке молодых семей, — Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и Республика Мордовия, как отметила вице-спикера Госдумы Анна Кузнецова. Однако далеко не все семьи, которые надеются на поддержку, ее получают.

В среднем по регионам за 2018–2020 годы только 51% молодых семей, подавшие заявки, смогли их получить, подчеркнула Анна Кузнецова. Вице-спикер считает, что для решения проблем в данной области нужно сформировать методические рекомендации и распространить в регионах лучшие практики поддержки молодых семей на базе вузов, таких как открытие семейных комнат и групп кратковременного пребывания детей студентов.

В конце Анна Кузнецова порекомендовала создать каталог оптимальных практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям и при надобности учредить базу с предварительной оценкой эффективности.

Ранее сообщалось, что ПФР выделяет сумму в размере 13 900 рублей для предоставления россиянкам, родившим ребенка. Соцпомощь выдается, если отец ребенка отправился на военную службу по призыву.