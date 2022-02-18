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Результаты нормальные: Губерниев оценил выступление российских биатлонистов на ОИ на четверку

Спорт
Результаты нормальные: Губерниев оценил выступление российских биатлонистов на ОИ на четверку
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Последняя гонка — без медалей, но это вовсе не повод критиковать наших биатлонистов и биатлонисток. Так считает известный журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Своей точкой зрения он поделился в беседе с ФАН.

«Что значит «не очень хорошие результаты в масс-старте»? У нас вообще-то четыре медали в биатлоне на Олимпиаде — у команды серебро и три бронзы. Вы что, хотели, чтоб мы норвежцев что ли победили?! Окститесь вообще. Но представить вообще до Олимпиады, что наши девочки будут вторыми, было невозможно, а они сделали это. Так что результаты у наших биатлонистов нормальные! Да, золота нет, но могли его взять. Да, чуть ниже своих возможностей выступили на Олимпиаде. Но говорить, что у них не очень хорошие результаты, нельзя. На этой Олимпиаде мы выступили нормально — на четверку — четыре медали», — эмоционально высказался Дмитрий Губерниев.

«Результаты нормальные»: Губерниев поставил российским биатлонистам четверку за выступления на Олимпиаде
ТАСС / Станислав Красильников

Накануне норвежец Йоханнес Бе выиграл мужской масс-старт на Олимпиаде. Серебро досталось шведу Мартину Понсилуоме, а бронза — Ветле Шостад Кристиансену. Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он — на 15-м месте. Эдуард Латыпов занял 19-е место, а Максим Цветков — 20-е. Наши биатлонистки также не выиграли масс-старт на 12,5 км.

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