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Звездный адвокат Жорин сообщил ФАН о снятии ареста с автопарка Моргенштерна

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 14:24
Шоу-бизнес
Звездный адвокат Жорин сообщил ФАН о снятии ареста с автопарка Моргенштерна
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Москва, 18 февраля. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал арест автопарка рэпера Моргенштерна, который был наложен судебными приставами из-за штрафов.

Моргенштерн узнал об аресте имущества из СМИ. Как сообщает Жорин, у исполнителя не было возможности добровольно исполнить требование по закону.

«В день рождения Моргенштерна, 17 февраля, приставы решили поздравить любимого исполнителя и наложили ограничение на его имущество из-за штрафов ГИБДД в 9 тысяч рублей», — сообщил звездный адвокат Федеральному агентству новостей.

Автопарк, на который был наложен арест, был оценен в 60 млн рублей. Жорин сообщил, что штраф уже оплачен, а ограничения сняты. По словам юриста, скандальный рэпер не оценил «сюрприз» от сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Все нарушения были совершены Моргенштерном в период с 11 по 25 ноября 2021 года. При этом семь из восьми исполнительных производств начаты 15 февраля, а арест наложен уже через двое суток. Восьмое исполнительное производство тоже «свежее» и было возбуждено 11 февраля.

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ГИБДД штрафы жорин моргенштерн
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