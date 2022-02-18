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Лавров фразой о «пацане» пообещал добиться от США честного подхода в сфере безопасности

Политика
Лавров фразой о «пацане» пообещал добиться от США честного подхода в сфере безопасности
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 18 февраля. Россия будет настаивать на честной работе США и Североатлантического альянса в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В качестве уточнения к своей мысли он привел известное высказывание о «пацане». Дипломат дал интервью RT.

«Будем добиваться от США и НАТО честного подхода по гарантиям безопасности, как говорят у нас "пацан сказал — пацан сделал"», — пояснил Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в разговоре в сфере безопасности необходимо учитывать интересы всех стран. Так он отреагировал на требование Киева к Западу предоставить ему гарантии сохранности.

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