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В Кремле стартовали переговоры Путина и Лукашенко

Политика
В Кремле стартовали переговоры Путина и Лукашенко
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 18 февраля. Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко стартовала в Москве в максимально близкой обстановке.

Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК» опубликовал фотографию из зала, где лидеры проводят встречу. Стулья расположены совсем рядом друг с другом, в отличие от более ранних переговоров Путина с другими международными коллегами.

Достаточно вспомнить недавнюю встречу Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств сидели за разными концами длинного стола, на что пользователи Сети обратили свое пристальное внимание.

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