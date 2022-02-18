В Кремле стартовали переговоры Путина и Лукашенко

Москва, 18 февраля. Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко стартовала в Москве в максимально близкой обстановке.

Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК» опубликовал фотографию из зала, где лидеры проводят встречу. Стулья расположены совсем рядом друг с другом, в отличие от более ранних переговоров Путина с другими международными коллегами.

Достаточно вспомнить недавнюю встречу Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств сидели за разными концами длинного стола, на что пользователи Сети обратили свое пристальное внимание.