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Минкульт Украины внес Дмитрия Киселева в черный список

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 15:00
Общество
Минкульт Украины внес Дмитрия Киселева в черный список
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Киев, 18 февраля. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Внести ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в черный список ранее предложил национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В регуляторе напомнили, что Киселев еще в 2014 году был признан лицом, угрожающим безопасности страны.

Журналист считает, что украинские власти живут в мире болезненных иллюзий, и назвал их действия смешными. Киселев пошутил, что теперь будет ждать новых санкций от других отраслевых ведомств.

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