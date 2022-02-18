Минкульт Украины внес Дмитрия Киселева в черный список

Киев, 18 февраля. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Внести ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в черный список ранее предложил национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В регуляторе напомнили, что Киселев еще в 2014 году был признан лицом, угрожающим безопасности страны.

Журналист считает, что украинские власти живут в мире болезненных иллюзий, и назвал их действия смешными. Киселев пошутил, что теперь будет ждать новых санкций от других отраслевых ведомств.