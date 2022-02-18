Киев, 18 февраля. Украинская армия в Донбассе внезапно открыла массированный артиллерийский огонь по ЛДНР, причем атака ВСУ вышла, мягко говоря, странной.

Группировка ВСУ в Донбассе принялась активно обстреливать территорию республик рано утром 17 февраля. При этом последние две недели на линии разграничения фиксировалось довольно-таки прилежное соблюдение режима тишины. Даже из легкого стрелкового оружия огонь в сторону позиций ополченцев открывался крайне редко. Украинская сторона только продолжала стягивать к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и бронетехнику.

Накануне командование на местах, по всей видимости, получило приказ открыть огонь по всему фронту. Однако изначально атака была необычной и даже странной. Украинские артиллеристы продуманно били по окраинам некоторых населенных пунктов, стараясь не зацепить жилые кварталы. Для военных ВСУ такое поведение нестандартно. Обычно украинская артиллерия бьет без разбора, целясь именно в скопления жилых строений или в объекты жизненно важной инфраструктуры.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

На странные особенности внезапной атаки вооруженных сил Украины внимание гостей политического шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» обратил представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Родион Мирошник, подчеркнув, что поначалу массированный обстрел выглядел как предельно агрессивная провокация. Ополченцев настырно подталкивали к очень жесткому и бескомпромиссному ответу.

«В пять утра началось. Только по территории ЛНР часам к десяти утра было уже более двухсот прилетов. Такого напряжения не было минимум полгода. Стреляли очень странно, даже необычно. Первые обстрелы практически не попадали по жилым помещениям. Били по окраинам, провоцируя ополченцев на ответные действия. Это была тактическая хитрость со стороны Украины. Я так понимаю первоначальная задача была качать — вынудить защитников ЛНР и ДНР открыть ответный огонь, к которому украинские провокаторы уже все подготовили на своей территории», — расшифровал уловку Киева Мирошник.

Эксперт отметил, что показательный сюжет украинского ТВ о якобы обстрелянном детском саду в Станице Луганской — это часть общего плана украинского командования. Даже по кадрам, снятым украинскими журналистами, прекрасно видно, что обстрел детсада является постановкой. Но спектакль этот приготовили в надежде на ответную стрельбу Народной милиции. Ополченцы не поддались на провокацию и Киеву пришлось запускать представление без доказательств факта обстрела с другой стороны. Поэтому постановка моментально и провалилась, после чего украинские военные плюнули на первоначальный план и начали бить куда более прицельно.

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