Москва, 18 февраля. Русский доброволец Александр Кравченко, бывший непосредственным свидетелем агрессии Запада в отношении Югославии, оценил возможность Сербии восстановить свой контроль над отторгнутым Косово.

По мнению Кравченко, после того, как Крым воссоединился с Россией, на фоне решительного отпора украинским националистам со стороны республик Донбасса (ДНР и ЛНР) вполне резонно предположить, что и Сербии в перспективе удастся восстановить историческую справедливость, вернув себе оккупированный албанцами южносербский край Косово и Метохия (КосМета). Как считает Кравченко, освобождение Косово и Метохии, которые являются сакральным центром, местом силы для всего православного мира, стало бы не только сбывшейся мечтой сербов, но и логическим продолжением российского наступления на позиции коллективного Запада. Кравченко настаивает на том, что это освобождение неизбежно, а каким путем оно произойдет (военным, военно-дипломатическим, политическим или политико-экономическим), не столь важно, сообщает «Новороссия».

Но для этого Сербии предстоит радикально улучшить свое геополитическое положение. Сейчас полукриминальная, откровенно проамериканская албанская оккупационная клика поддерживается не только Западом. Свои исламистские виды на Косово и Метохию имеет и Турция, реализующая проект по сколачиванию тюркского мира. Тем не менее, как полагает Кравченко, Сербии может пригодиться российский опыт восстановления законности и порядка в Чечне, которую Запад с помощью всевозможных террористических бандформирований безуспешно пытался отторгнуть от России.

Кроме этого для надежного удержания сербского контроля над Косово и Метохией Белграду следует переселить на освобожденные территории около миллиона этнических сербов, чтобы получить перевес над албанцами. Это пока представляется неразрешимой задачей. В связи с этим Кравченко задается вопросом, есть ли выход у Сербии из этой безнадежной ситуации, и может им стоит смириться с исторической несправедливостью. По мнению Кравченко, положительное решение вопроса для сербов находится только в области полного переустройства Сербии. Эта модернизация должна основываться на решительном отказе от всего деструктивного, что разрушает общество, семью и личность. Залогом успеха может стать только мощное духовное возрождение.

Ранее ФАН публиковал рассуждения политолога Владимира Корнилова о двойных стандартах Запада по поводу права на независимость Косово и республик Донбасса. Корнилов напомнил, что одним из аргументов сторонников признания независимости Косово были ссылки на нестабильную обстановку в регионе и затянувшийся военный конфликт. Но ведь на территории Донбасса то же самое происходит уже восьмой год.