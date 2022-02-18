Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 15:18
15:17
Экономика
«Новатэк» назвал условие запуска поставок газа на Камчатку
15:16
Политика
«Присягнувший Майдану русофоб-нацист»: политолог Кот составил портрет «успешного украинца»
15:13
Армия
Капитан Ераносян: ВМФ РФ надежно обезопасил Черное и Азовское моря от провокаций Украины
15:12
Общество
Власти Якутска откроют штрафстоянку для лошадей для решения проблемы самовыгула
15:12
Весь мир
Госдеп США осудил Болсонару за слова о «солидарности с Россией»
15:11
Политика
Премьер Польши Моравецкий пригрозил России санкциями от ЕС «мощнее», чем в 2014 году
15:09
Спорт
Вице-премьер Чернышенко ответил главе МОК Баха на слова о холодности тренеров из РФ
15:09
Экономика
Распространение информации о выпуске криптовалюты могут запретить в России
15:09
Олимпийские игры 2022
Матыцин прокомментировал обвинения главы МОК в «холодности» российских тренеров
15:09
Спорт
Не надо на погоду сваливать: олимпийский призер Ростовцев о слабых местах российских биатлонистов
Все новости

Использование юаня в международных расчетах выросло за январь до 3,2%

Экономика
Использование юаня в международных расчетах выросло за январь до 3,2%
pixabay.com

Пекин, 18 февраля. Доля расчетов в юанях по всему миру выросла по итогам января до рекордных 3,2%. В декабре она составляла 2,7%, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные системы SWIFT.

Увеличение использования этой валюты связано не только с ростом вложений иностранных инвесторов в китайские гособлигации, но и с переводом в юани взаимных расчетов «Газпром нефти» при заправке самолетов российских авиалиний на территории КНР

Аналитик Standard Chartered Bank Plc Беки Лю подтвердила приток средств на рынок облигаций. В прошлом году он достиг 755 млрд юаней, а в нынешнем может составить 700–800 млрд юаней (110–126 млрд долларов).

Сегодня юань находится на четвертом месте среди мировых валют, которые используются при международных расчетах. На первой позиции остается доллар с долей 39,92%, на второй — евро (36,56%), на третьей — фунт стерлингов (6,3%).

Экономика Китая во многом ориентирована на внутреннего потребителя. Это влияет на то, что темпы ее роста намного больше, чем у США.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Использование юаня в международных расчетах выросло за январь до 3,2%
китай кнр валюта юань экономика китая
Комментировать