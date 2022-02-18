Использование юаня в международных расчетах выросло за январь до 3,2%

Пекин, 18 февраля. Доля расчетов в юанях по всему миру выросла по итогам января до рекордных 3,2%. В декабре она составляла 2,7%, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные системы SWIFT.

Увеличение использования этой валюты связано не только с ростом вложений иностранных инвесторов в китайские гособлигации, но и с переводом в юани взаимных расчетов «Газпром нефти» при заправке самолетов российских авиалиний на территории КНР

Аналитик Standard Chartered Bank Plc Беки Лю подтвердила приток средств на рынок облигаций. В прошлом году он достиг 755 млрд юаней, а в нынешнем может составить 700–800 млрд юаней (110–126 млрд долларов).

Сегодня юань находится на четвертом месте среди мировых валют, которые используются при международных расчетах. На первой позиции остается доллар с долей 39,92%, на второй — евро (36,56%), на третьей — фунт стерлингов (6,3%).

Экономика Китая во многом ориентирована на внутреннего потребителя. Это влияет на то, что темпы ее роста намного больше, чем у США.