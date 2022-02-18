Негодяи и перекупы: «Кучуксульфат» отразил очередное нападение Генпрокуратуры в суде

Очередное заседание по иску Генеральной прокуратуры России к ОАО «Кучуксульфат» прошло 15 февраля в арбитражном суде Алтайского края. На манеже — все те же. Плюс новые лица. Но начинал, как и много раз до этого истец. В этот раз работники надзорного органа начали с особым рвением доказывать свою правоту. Новое или как минимум, не обозначенное ранее так очевидно, в позиции истца — это мнение, что предприятие относится к сфере добывающей промышленности.

Ответчики вторят: завод строился в середине прошлого века министерством химической промышленности СССР и всегда оставался в его ведомстве. И вот все четко по полочкам: согласно общесоюзному классификатору отраслей народного хозяйства, по которому при приватизации определялась принадлежность предприятия к той или иной отрасли, завод имел такой государственный код, сокращенно ОКОНХ, который относил его к перерабатывающей химической промышленности. Поэтому и вывод очевиден — добывающим предприятиям «Кучуксульфат» никогда не был.

«Было заявление жителя Благовещенского района, который года полтора назад его написал. Потому что прокурорские работники ходили по домам и выясняли, как приватизировалось предприятие, занимаясь оперативно-розыскной деятельностью. Он написал, взбодрился на эту тему, написал заявление, чтобы выяснить эту ситуацию. Пять раз выносились отказные, что приватизация законная, деятельность всех должностных лиц законна, опрошено было человек 50. И каждый раз суду идут отказные материалы, в них черным по белому написано, что отсутствует событие преступления во всех пяти отказных материалах», — пояснил Василий Гамаюнов, председатель Совета директоров ОАО «Кучуксульфат».

Основная цель Генпрокуратуры в суде — добиться того, чтобы добросовестные акционеры вернули ценные бумаги государству. Некоторых из заводчан и бывших сотрудников «Кучуксульфата» прямо называют «перекупами». Мол, акции скупались незаконно, завод много лет кормил бюджет района и региона, а прокуратура и знать не знала, что предприятие выбыло из государственной собственности. Именно поэтому сейчас его надо вернуть. А мы вернемся к тем, кто, по мнению истца «захватил акции» и не хочет их возвращать.

На этот раз в суде появился новый адвокат Максим Мерещак. Он представляет интересы двух пенсионерок, одна из которых сейчас живет в Москве. Его клиентов уведомили о суде лишь 30 января, и естественно, времени на полное ознакомление с документами этого сложного дела не хватило. Но история даже не в этом. Адвокат с 22-летним стажем в ходе заседания отметил, что впервые в своей практике он встречается с таким заведомо вызывающе-негативным отношением к ответчикам. Заявил о некорректном поведении прокурора и просил суд обратить на это внимание.

Негодяями назвал представитель прокуратуры своих бывших коллег — экс-прокурора Алтайского края, экс-прокурора Благовещенского района и его заместителя. Все они дали показания через нотариуса, которому пояснили, что проверка законности приватизация «Кучуксульфата» ими проводилась в 90-е годы и приватизация прошла без нарушений.

Вернемся к «перекупам», которые нагло захватили завод и отобрали его у государства. Естественно, по мнению прокуратуры. На этот раз в зале суда было еще больше участников, некоторых суд впервые привлек к судебному процессу. Напомним, ранее Генпрокуратура просила изъять 80% акций и предъявляла иск только к некоторым из акционеров. Впоследствии аппетиты выросли, и было заявлено о необходимости возврата 100% акции. Поэтому к ответу были привлечены абсолютно все акционеры, среди которых и глубоко престарелые люди, и малолетние дети-наследники заводчан. Интересы несовершеннолетнего ребенка, у которого по праву наследования от отца есть акции «Кучуксульфата», представляла его мать. Она рассказала — все, что у ребенка есть сейчас — это пенсия по потере кормильца и эти акции. О защите интересов детей здесь тоже речи не идет, хотя, прокуратура как раз тот орган, в задачи которого это входит прямо.

«13 декабря генеральный прокурор издал указ. В его основе сформирована позиция, где дети несовершеннолетние имеют приоритет государства. Он наделил органы прокуратуры надзорными качествами и призвал защищать интересы ребенка. В данной же ситуации мной лично усматривается другое. Надо защищать интересы несовершеннолетних детей, на них возложена эта обязанность. Как раз был недавний приказ. Он подтверждает эти обязанности, более того наделяет и рекомендует мониторить ущемление… А здесь идет ущемление имущественных прав моего ребенка», — говорит Наталья Розинкина, представитель несовершеннолетнего ответчика.

«В процессе арбитражного суда, где мы рассматриваем документы и апеллируем юридическими понятиями, услышать такое просторечие как «перекупы», другие некорректные выражения со стороны прокуратуры — это, я считаю, просто неэтично. В данном случае люди получили по договорам дарения, кто-то в порядке наследования, это обычный оборот акций. Были у их родственников эти акции, перешли в порядке наследования, каким образом они являются перекупами, если получили их по безвозмездной сделке? Здесь людей так называть… Это вообще слово несет негативный характер, негативную окраску, оно явно некорректно», — ответил Максим Мерещак, адвокат двух ответчиков-пенсионеров.

Прокуратура в этот раз снова представила ряд доказательств, по их мнению, прямо относящихся к сути спора. Защитники — на каждый такой довод — свой контраргумент. Реплики на них тоже были, но уже не такие убедительные. После четырехчасового судебного марафона и вовсе предложили суду перейти к рассмотрению иска по существу. Это даже несмотря на то, что некоторые новые ответчики, получив уведомления, по объективным причинам не смогли принять участие в заседании. Некоторые вызова в суд и вовсе, судя по почтовой отчетности, еще не получили. Но для прокуратуры это не аргумент. Они сочли, что заседание надо продолжать и чуть ли не закончить признанием их правоты. Суд отказал. Заседание судья Зверева перенесла еще на месяц. В следующий раз стороны встретятся 15 марта.