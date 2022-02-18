«Яндекс.Учебник» запускает всероссийские онлайн-олимпиады для учащихся младших классов

Москва, 18 февраля. Образовательная онлайн-платформа «Яндекс.Учебник» совместно с Центром педагогического мастерства объявила о запуске серии всероссийских онлайн-олимпиад для учащихся младших классов.

«Яндекс.Учебник» в этом году решил объединить олимпиады «Я люблю математику», «Я люблю русский язык» и «Я люблю окружающий мир» в серию. Сейчас проводится пробный тур, который продлится до 20 февраля. Начало основного тура запланировано на 21 февраля. Первым предметом станет математика.

«Наша цель — превратить получение знаний в увлекательное приключение, где приходится сталкиваться с нестандартными решениями, находить разные пути для достижения цели, применять полученные навыки на практике, логически подходить к разгадке тайных смыслов заданий, а главное — получать удовольствие от самого учебного процесса», — рассказал о проекте руководитель платформы Александр Москвичев.

В Министерстве просвещения РФ также прокомментировали проведение онлайн-олимпиад. Заместитель министра Анастасия Зырянова отметила, что Россия является одним из мировых лидеров по развитию олимпиадного движения, в котором принимают участие дети самых разных возрастов. Поэтому ведомство приветствует проекты, которые дают школьникам еще больше возможностей для саморазвития и самореализации, а также мотивируют их учиться.

Ранее «Яндекс» сообщил о проведении «Урока цифры». В рамках проекта было организовано занятие на тему «Цифровое искусство: музыка и IT».