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Пути развития трудового законодательства обсуждались на четвертых Смирновских чтениях
Общество
Пути развития трудового законодательства обсуждались на четвертых Смирновских чтениях
ИА «Политика Сегодня»  /  Анна Манц

Москва, 18 февраля. Четвертая международная научно-практическая конференция «Смирновские чтения» прошла в Академии труда и социальных отношений в Москве. В этом году дата ее проведения совпала с юбилеем Трудового кодекса. Поэтому и тема конференции была обозначена соответствующим образом: «20 лет Трудовому кодексу Российской Федерации: основные принципы и тенденции развития», сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность».

По сообщению председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, Международная организация труда признала Трудовой кодекс России одним из лучших в мире. Многие делегаты отмечали, что трудовое законодательство должно меняться со временем в силу объективных причин, например таких, как появление новых профессий. Однако общие, фундаментальные принципы следует сохранять.

Ранее ФАН рассказывал о выступлении профсоюзных лидеров в Пскове. Они высказались против уменьшения компенсации за детский отдых.

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законодательство трудовой кодекс профсоюз конференция
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