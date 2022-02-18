Пути развития трудового законодательства обсуждались на четвертых Смирновских чтениях

Москва, 18 февраля. Четвертая международная научно-практическая конференция «Смирновские чтения» прошла в Академии труда и социальных отношений в Москве. В этом году дата ее проведения совпала с юбилеем Трудового кодекса. Поэтому и тема конференции была обозначена соответствующим образом: «20 лет Трудовому кодексу Российской Федерации: основные принципы и тенденции развития», сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность».

По сообщению председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, Международная организация труда признала Трудовой кодекс России одним из лучших в мире. Многие делегаты отмечали, что трудовое законодательство должно меняться со временем в силу объективных причин, например таких, как появление новых профессий. Однако общие, фундаментальные принципы следует сохранять.

Ранее ФАН рассказывал о выступлении профсоюзных лидеров в Пскове. Они высказались против уменьшения компенсации за детский отдых.