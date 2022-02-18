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Поклонники уверены, что кольцо с бриллиантом подарил Муцениеце именно Прилучный
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что кольцо с бриллиантом подарил Муцениеце именно Прилучный
Prt Scr youtube.com  /  Agata Muceniece

Москва, 18 февраля. В начале года актриса Агата Муцениеце и ее экс-супруг Павел Прилучный отправились вместе в отпуск в Арабские Эмираты. Поначалу они сообщали, что воссоединение — временная мера для того, чтобы дети были счастливы. Но слухи о великом воссоединении не утихали, а потом их появилось еще больше. Причиной тому стала таинственная публикация в Instagram Павла. Там он благодарит актрису Мирославу Карпович, с которой актер встречался после развода с женой.

Поклонники уверены, что кольцо с бриллиантом подарил Муцениеце именно Прилучный
Prt Scr instagram.com / @bugevuge

Совпадением стало то, что в День всех влюбленных Муцениеце неожиданно похвасталась красивым кольцом на безымянном пальце.

«Это видео — провокация. Я сняла его, чтобы показать утро, но на самом деле хотела показать кольцо. Вы заметили его? Если нет, то посмотрите внимательнее», — иронизировала артистка.

Подписчики актрисы завалили ее вопросами о том, кто является дарителем столь элегантного украшения. Агата Муцениеце не назвала имени поклонника, намекнув только, что данное кольцо носит исключительно романтический характер. Многие пользователи Сети считают, что Прилучный тут ни при чем, и кольцо мог подарить ювелир Дмитрий Федоров.

«Давно я не делал подобных колец, но тут особый случай. Помолвочное кольцо из платины с бриллиантом», — заявил автор украшения.

При этом Павел подписан на Федорова в соцсетях, но никаких доказательств того, что кольцо было изготовлено специально для актрисы, нет.

Стоит напомнить, что развод актеров был скандальным. Муцениеце обвинила супруга в агрессии. По ее словам, вместе с детьми ей пришлось убежать из дома.

Позднее выяснилось, что Павел начал встречаться с Мирославой Карпович еще в то время, пока был в браке. Звезда «Папиных дочек» сразу же была обвинена в том, что увела мужчину из семьи.

А вот для Муцениеце разрыв с любимым человеком простимулировал творческую карьеру. Ее начали звать на разные роли, параллельно она развивала YouTube-канал. Теперь фанаты переживают, что если актеры снова сойдутся, то сниматься она станет реже.

Ранее актриса впервые прокомментировала воссоединение с Прилучным.

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Все новости / Шоу-бизнес / Поклонники уверены, что кольцо с бриллиантом подарил Муцениеце именно Прилучный
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