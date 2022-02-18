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Республиканцев обвинили в «расизме» из-за поддержки протестов дальнобойщиков в Канаде

Весь мир
Республиканцев обвинили в «расизме» из-за поддержки протестов дальнобойщиков в Канаде
Global Look Press  /  Adrian Wyld / Keystone Press Agency

Вашингтон, 18 февраля. Представители Демократической партии обвинили республиканцев в расизме и двойных стандартах из-за их поддержки протестов дальнобойщиков в Канаде.

Бывший президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал участников протестов Black Lives Matter, называя их анархистами и бандитами, заявил, что «с большим уважением» относится к участникам «конвоя свободы». Аналогичное мнение высказал и сенатор-республиканец Тед Круз, который назвал протестующих против ковидных ограничений дальнобойщиков «героями, сражающимися за правое дело».

О своей поддержке участников протеста сообщил ведущий телеканала FoxNews Шон Хэннити, а сенатор Рэнд Пол призвал их отправиться на юг и занять улицы американских городов.

Эта поддержка, оказанная дальнобойщикам, заставила демократов говорить о двойных стандартах, царящих в Республиканской партии. Кроме того, они обвинили своих политических оппонентов в расизме, поскольку протестующие водители грузовиков преимущественно являются белыми.

По мнению сторонников Демократической партии, поддержка республиканцами «конвоя свободы», также, как поддержка протестов 6 января 2021 года, которую Республиканский национальный комитет назвал «законным политическим дискурсом» является проявлением системного расизма.

«Это еще раз показывает, что в Соединенных Штатах существует неравное право выражать несогласие», — говорит профессор юридического факультета Бостонского университета Карен Пита Лур.

Она назвала поддержку консерваторов «двуличной», заявив, что консерваторы, похоже, поддерживают движение за права белых консерваторов, но «когда на улицу выходят «бандиты» BLM, они пугают вас».

BLM пригрозило властям Нью-Йорка беспорядками и кровопролитием
pexels.com /

В ответ на эти обвинения сторонники Республиканской партии обвинили в двойных стандартах либералов. По их словам, демократы готовы поддерживать любые протесты до тех пор, пока им это выгодно, намекнув на свертывание протестов BLM при Байдене.

В то же время в Республиканской партии обращают внимание на то, что в отличие от активистов BLM и «антифа», протестующие в Канаде на занимаются грабежами, мародерством и поджогами зданий.

«Все американцы имеют право на мирный протест. Но существует разительный контраст между гражданским неповиновением, которое было освященной веками традицией в нашей стране, и поджогом зданий, грабежом предприятий и жестокими нападениями на реальных мирных демонстрантов и невинных прохожих», — заявил сенатор Рэнд Пол.

Аналогичное мнение высказал и Шон Хэннити. По его словам, разница между протестами BLM и протестами канадских дальнобойщиков заключается в том, что демонстрации в Канаде были мирными.

В свою очередь политический консультант Марио Морроу назвал поддержку республиканцами канадских протестов «лицемерием на самом высоком уровне». По его мнению, протестующие не получили бы такой же поддержки, если бы они были «кем-то иным, кроме консервативных белых людей». Он уверен, что если бы на улицы вышли цветные люди либеральных взглядов, «они оказались бы за решеткой в тот же день».

«Сторонники, особенно республиканцы, никоим образом не могут оправдать финансовую поддержку, моральную поддержку и политические заявления, которые они делают, поддерживая эти протесты», — считает он.

Одновременно с этим американские водители грузовиков заявили о подготовке собственного «конвоя свободы», который 23 февраля должен отправиться из Калифорнии в Вашингтон.

Несмотря на поддержку, которую оказывают «конвою свободы» в Канаде и США, канадский премьер-министр Джастин Трюдо предпринимает все возможные меры для разгона демонстрантов. При этом обвинения в различных правонарушениях получают не только водители, которые непосредственно участвуют в акции протеста, но и люди, оказывающие им помощь.

Премьер-министр Канады применил чрезвычайные полномочия для прекращения протестов
Global Look Press / Adrian Wyld/Keystone Press Agency

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