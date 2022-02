Республиканцев обвинили в «расизме» из-за поддержки протестов дальнобойщиков в Канаде

Вашингтон, 18 февраля. Представители Демократической партии обвинили республиканцев в расизме и двойных стандартах из-за их поддержки протестов дальнобойщиков в Канаде.

Бывший президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал участников протестов Black Lives Matter, называя их анархистами и бандитами, заявил, что «с большим уважением» относится к участникам «конвоя свободы». Аналогичное мнение высказал и сенатор-республиканец Тед Круз, который назвал протестующих против ковидных ограничений дальнобойщиков «героями, сражающимися за правое дело».

О своей поддержке участников протеста сообщил ведущий телеканала FoxNews Шон Хэннити, а сенатор Рэнд Пол призвал их отправиться на юг и занять улицы американских городов.

Rand Paul Urges Truckers to Come Protest COVID-19 Mandates in US https://t.co/SZ7Zqi6ONa via @news_ntd

Эта поддержка, оказанная дальнобойщикам, заставила демократов говорить о двойных стандартах, царящих в Республиканской партии. Кроме того, они обвинили своих политических оппонентов в расизме, поскольку протестующие водители грузовиков преимущественно являются белыми.

Racist hypocrites!!! https://t.co/FivfXbf2ZA Lawmakers including Ron Paul and Ron DeSantis say they would back disruption of a Canadian-style trucker convoy Rand Paul, who has criticized the disruptive ta...

По мнению сторонников Демократической партии, поддержка республиканцами «конвоя свободы», также, как поддержка протестов 6 января 2021 года, которую Республиканский национальный комитет назвал «законным политическим дискурсом» является проявлением системного расизма.

Она назвала поддержку консерваторов «двуличной», заявив, что консерваторы, похоже, поддерживают движение за права белых консерваторов, но «когда на улицу выходят «бандиты» BLM, они пугают вас».

В ответ на эти обвинения сторонники Республиканской партии обвинили в двойных стандартах либералов. По их словам, демократы готовы поддерживать любые протесты до тех пор, пока им это выгодно, намекнув на свертывание протестов BLM при Байдене.

В то же время в Республиканской партии обращают внимание на то, что в отличие от активистов BLM и «антифа», протестующие в Канаде на занимаются грабежами, мародерством и поджогами зданий.

Аналогичное мнение высказал и Шон Хэннити. По его словам, разница между протестами BLM и протестами канадских дальнобойщиков заключается в том, что демонстрации в Канаде были мирными.

В свою очередь политический консультант Марио Морроу назвал поддержку республиканцами канадских протестов «лицемерием на самом высоком уровне». По его мнению, протестующие не получили бы такой же поддержки, если бы они были «кем-то иным, кроме консервативных белых людей». Он уверен, что если бы на улицы вышли цветные люди либеральных взглядов, «они оказались бы за решеткой в тот же день».

Одновременно с этим американские водители грузовиков заявили о подготовке собственного «конвоя свободы», который 23 февраля должен отправиться из Калифорнии в Вашингтон.

California truckers fed up with the feds endless emergency powers mandating masks and vaccines are gearing up for a “freedom convoy” to Washington, D.C., and are set to roll on Interstate 40 heading east from Barstow on Feb. 23. https://t.co/lQTJ5wqZpC via @epochtimes