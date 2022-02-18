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Не надо на погоду сваливать: олимпийский призер Ростовцев о слабых местах российских биатлонистов

Спорт
Не надо на погоду сваливать: олимпийский призер Ростовцев о слабых местах российских биатлонистов
ТАСС  /  Валерий Шарифулин

Парад промахов российских биатлонистов нельзя оправдывать морозом в –15 и сильным ветром. Так считает трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр и экс-тренер по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев. Свою точку зрения стреляющий лыжник озвучил в беседе с ФАН.

«Не надо на погоду сваливать — погода для всех одна. Точно так же мороз –15 и сильный ветер мешали и норвежцам, и шведам, и французам, а не только российским биатлонистам. Просто мастерство тех спортсменов лучше, чем у наших, вот и все. Так что погода не может быть оправданием плохих результатов», — возмутился Павел Ростовцев.

Прославленный биатлонист также сообщил, что результаты российских спортсменов в последней гонке Олимпиады его не удивили.

«Стрелковая форма, скажем так, у наших биатлонистов отставала от функциональной подготовки на этих Олимпийских играх. Потому что бежали очень неплохо по сравнению с тем, как на других стартах бегали, но не реализовались в стрельбе. Они могут хорошо стрелять, но не реализовались», — отметил Павел Ростовцев.

«Не надо на погоду сваливать»: олимпийский призер Ростовцев о слабых местах российских биатлонистов в масс-старте
Global Look Press / Sven Hoppe/dpa

Накануне норвежец Йоханнес Бе выиграл мужской масс-старт на Олимпиаде. Серебро досталось шведу Мартину Понсилуоме, а бронза — Ветле Шостад Кристиансену. Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он — на 15-м месте. Эдуард Латыпов занял 19-е место, а Максим Цветков — 20-е.

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