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«Оператор ГТС Украины» сообщил о росте заявок на прокачку газа в 1,6 раза

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 13:38
Экономика
«Оператор ГТС Украины» сообщил о росте заявок на прокачку газа в 1,6 раза
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 18 февраля. Данные «Оператора ГТС Украины» об увеличении заявок на прокачку газа в 1,6 раза приводит агентство «Прайм».

Заявки России на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» 17 февраля составили 50,6 млн кубометров, а на 18 февраля — 83,6 млн кубометров.

В свою очередь мощности газопровода «Ямал — Европа» по-прежнему остаются невостребованными, и загрузка на них носит нерегулярный характер. Маршрут работает в режиме реверса — газ идет в Польшу через Германию. «Газпром» не стал бронировать мощности трубопровода в январе на месяц вперед, как делал ранее. В феврале компания может снова их использовать за счет суточных аукционов.

Между тем европейские хранилища газа заполнены на 32,2% — это меньше на 12,6% чем в тот же период на протяжении 5 лет. Цены на энергоресурс в первые две недели февраля держались на уровне 850–990 долларов за тысячу кубометров, а 14 февраля поднялись выше 1000 долларов. Стоимость газа к 17 февраля снова опустилась, составив почти 900 долларов.

США надеются, что ЕС сделает их основным поставщиком газа в Европу. Брюссель рассматривает такую альтернативу, опасаясь прекращения импорта из России.

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