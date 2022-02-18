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Командующий ЗВО Журавлев передал знамена времен Великой Отечественной войны субъектам РФ

Армия
Командующий ЗВО Журавлев передал знамена времен Великой Отечественной войны субъектам РФ
mil.ru  /  Официальный сайт Минобороны России

Санкт-Петербург, 18 февраля. Церемония передачи боевых исторических знамен соединений и воинских частей представителям субъектов РФ состоялась в Петербурге.

В сообщении Западного военного округа (ЗВО) говорится, что торжественная церемония проходила в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев передал 12 знамен воинских частей и соединений, проявивших себя на полях сражений Великой Отечественной войны.

«Вам выпала огромная честь принять исторические знамена соединений и воинских частей, овеянных славой побед в годы Великой Отечественной войны. За каждым полотнищем стоят судьбы наших фронтовиков», — заявил Журавлев.

Знамена переданы для дальнейшего экспонирования в музеях Петербурга, Московской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Нижегородской и Брянской областей. Также представителям субъектов РФ были вручены грамоты Президиума Верховного Совета СССР.

Отметим, что в конце минувшего года знамена 12 воинских частей, которые обороняли Москву от захватчиков зимой 1941 года, передали в ЗВО. Церемония проходила на Соборной площади Главного храма ВС РФ в подмосковной Кубинке.

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