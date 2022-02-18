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Банда Кани: Франция и ООН сеют хаос в Африке, безжалостно предавая его огню и мечу

Политика
Банда Кани: Франция и ООН сеют хаос в Африке, безжалостно предавая его огню и мечу
Федеральное агентство новостей  /  Абубакар Сидик Мунчили

Яунде, 18 февраля. Основатель и лидер политической партии «Новое Народное Движение» Банда Кани встретился с журналистами и обсудил отношения Камеруна и Франции, а также их влияние на обстановку на континенте.

По словам экс-кандидата в президенты Камеруна на выборах в 2011 году, колониальное отношение к жителям Африки не только не закончилось, но и обрело второе дыхание. Все это прячется под популистской риторикой.

«Качественный анализ событий указывает на низкую динамику отношений между Камеруном и Францией по причине колониального характера отношений», — рассказал Кани представителям СМИ.

Распространение терроризма в Африке, по его мнению, стало одним из самых заметных явлений начала века. В этой ситуации не обошлось без Вооруженных сил Франции и ООН, которые под предлогом обеспечения стабильности и борьбы с терроризмом сеют хаос на континенте, безжалостно предавая его огню и мечу, говорит Кани.

Банда Кани: Франция и ООН сеют хаос в Африке, безжалостно предавая его огню и мечу
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Также политик прокомментировал санкции Парижа против Мали. По его словам, они являются необоснованными, а президент Франции Эммануэль Макрон выглядит наглым, высокомерным и ведет себя, как «президент Африки».

«Для Макрона антиколониализм заключается в том, чтобы перейти от политики классической колонизации к политике глобальной колонизации, которая должна мобилизовать международные организации и их региональные и подрегиональные представительства , чтобы ввести практику политики реколонизации Африки с целью открыть Африку для финансовых рынков, управляемых несколькими фамилиями, обогатившимися за счёт рабства и колонизации», — сказал Банда Кани.

Макрон боится, что зависимые от него африканские лидеры присоединятся к новому освободительному движению и откажутся лоббировать хищнические интересы бывшей метрополии. Такое мнение ранее озвучил политический аналитик Иван Аркатов.

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франция камерун Банда Кани
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