Нефть дорожает и может обрушить экономику западных стран

В начале нынешней недели нефть сорта Brent впервые продавалась по цене выше 100 долларов США за баррель. При этом недельные котировки нефти уже уверенно находятся за отметкой в 90 долларов, составляя сегодня 92 доллара за баррель.

Такой ситуации на рынке нефти не наблюдалось с сентября 2014 года. Причем, судя по всему, ростом цены на нефть движут именно фундаментальные, а не спекулятивные факторы: по прогнозам, цены на сырье уже в третьем квартале 2022 года могут подскочить до многолетних максимумов, а это приведет к замедлению роста мировой экономики и к затяжному экономическому кризису в западных странах-потребителях нефти.

На такой глобальный расклад на мировом нефтяном рынке действуют сразу несколько факторов. Во-первых, отрасль еще совершенно не восстановилась после ценового шока весны 2020 года, вслед за которым последовало беспрецедентное сокращение мировой добычи нефти — как в рамках картельного соглашения ОПЕК+, так и за его пределами, например в США. Во-вторых, инвестиции в нефтяную отрасль даже в 2021 году не вернулись к докризисному уровню, так как большинство игроков продолжали проводить крайне осторожную и консервативную инвестиционную политику. Проще говоря, в нефтедобычу и разведку нефти никто не вкладывал, так как все опасались очередного ценового шока. Ну и, наконец, в-третьих, рост цен на черное золото специалисты связывают с высоким спросом на североморскую нефть у нефтепереработчиков в Европе, а также с угрозой вторжения России на Украину, поскольку это может повлечь срыв поставок.

По информации агентства S&P Global Platts, 16 февраля котировка нефти Brent достигла 100,7 доллара за баррель. Теперь же эксперты прогнозируют, что уже совсем скоро стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель на постоянной основе. Таков прогноз на третий квартал 2022 года от инвестиционного банка Goldman Sachs. Эксперты из Bank of America ориентируются на цену в 120 долларов за баррель к концу июня 2022 года. А специалисты из JPMorgan Chase и вовсе допускают, что стоимость сырья к середине лета и сезону отпусков возрастет до 150 долларов за баррель.

Подъем цен на нефть приведет к замедлению роста мировой экономики и подстегнет инфляцию, предупреждают аналитики. Сейчас нефть стоит примерно в полтора раза дороже, чем год назад. В феврале 2021 года фьючерсы на нефть Brent торговались на уровне 60 долларов за баррель. Повышение цен до 90–100 долларов за баррель к концу февраля уже подняло инфляцию примерно на 0,5% в США и Европе, а ко второй половине года на фоне продолжающегося роста рост инфляции может составить уже несколько процентов.

Такой неприятный рост инфляции грозит обрушить и без того слабое и неустойчивое восстановление экономики западных стран, повторив сценарий кризиса 2008 года. Но, к сожалению, к нынешним кризисным явлениям западные страны подходят с гораздо меньшим запасом прочности и практически лишенные всех тех инструментов, которыми они обладали 14 лет тому назад.