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Депутат Альшевских: Власти Украины загоняют страну в колоссальные долги

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 14:20
Политика
Депутат Альшевских: Власти Украины загоняют страну в колоссальные долги
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Андрей Альшевских уверен, что от действий представителей власти Украины зависит будущее обычных жителей страны. По мнению политика, перспективы далеко нерадужные. Такое заявление прозвучало во время эфира программы «Время покажет».

«Понятно, что все подсадит экономику. Но власть несмотря на то, что экономика падает, она еще больше берет в долг. Буквально недавно больше миллиарда США одобрили выделить — очередной транш. То есть они просто загоняют страну в колоссальные долги. То есть ставят ее под внешнее управление. Мы это видим. Все что, делается, это скажется на простом народе», — заявил Андрей Альшевских.

«Что делает власть, пагубно скажется на народе»: Альшевских о ситуации на Украине
Федеральное агентство новостей /

Депутат назвал «городским сумасшедшими» тех жителей, которые с автоматами позируют перед камерами телевизионщиков. Однако, по его мнению, осознание ситуации все же должно прийти к людям.

«Давайте откровенно. Буквально последние события. Малый и средний бизнес вышел и сказал: «Ну хватит. Сколько так можно?» Вышли, вышли и начали протестовать против того положения, что внутри Украины, и тех законов, которые принимаются. А что такое малый и средний бизнес? Малый средний бизнес это — основа, это средний класс», — сказал Альшевских.

Ранее ФАН писал, что Запад буквально «выпотрошил» Украину и, пытаясь спровоцировать конфликт, хочет передать ее под ответственность России. Своим мнением поделился лидер движения русских украинцев Юрий Кот.

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