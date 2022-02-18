Посол России в Ватикане заявил, что патриарх Кирилл может встретиться с папой римским в июне

Москва, 18 февраля. Очередная встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска может состояться летом этого года.

Предполагается, что патриарх Кирилл и понтифик встретятся в июне или июле. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол России в Ватикане Александр Авдеев.

«Сейчас готовится вторая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом в районе июня-июля, пока место не определено», — подчеркнул он.

Папа римский ранее выступил с приветственной речью в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Он пожелал удачи спортсменам на соревнованиях.

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