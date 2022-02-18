Смерть Геннадия Юхтина вызвала жуткую печаль у Инны Чуриковой

Москва, 18 февраля. Народная артистка СССР Инна Чурикова высказалась о смерти актера Геннадия Юхтина. Актриса считает уход коллеги из жизни жутким и печальным событием.

Юхтин попал в больницу в начале февраля. Через несколько дней 89-летнему актеру стало лучше и его выписали, но болезнь стала прогрессировать. О смерти народного артиста РФ стало известно 18 февраля. Трагическая новость вызвала жуткую печаль у Чуриковой.

«Он не был моим партнером в кино. Это жуткая печаль. Не только того времени [артисты], но и этого уходят», — высказалась актриса телеканалу 360.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На счету Геннадия Юхтина роли в более чем 120 картинах и сериалах. Он известен российскому зрителю своими работами в фильмах «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне» и многие другие. Прощание с актером состоится 22 февраля в ритуальном зале ЦКБ.